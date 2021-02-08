蜥蜴眼神才一瞬間，是幻覺、眼花、心魔……很難追查。

大家身邊都有很多詭異的東西，人或物或事，措手不及稍現原形，幹出無法預測的道德人性以外的勾當。不是疑心生暗鬼，亦非自己嚇自己，人懶，不追查不聯想不發現不深思不提防，就當沒有，結果一盆冰水照頭淋。

子晉離開阿丘家時，背後仍聽到他道：「希望你不要嬲，也不影響我們那麼多年的交情……」

才怪，出賣和被出賣，又怎會有「交情」？心灰意冷又冇仇報的子晉在街上閑逛放空了一陣，到底還是回到茶餐廳去。

心情好差。

二哥江湖歷練，當然看得出：阿丘失聯久沒共聚，這個電影發燒友弟弟又沮喪沈默，便道：「拆夥了？」不待回話：「這些事經常發生，一場歡喜一場空，幸好只是大半年，以後還有大把機會——」

「但我失去這個老友。」

「冇計啦，社會上什麼人也有。冇工開，就幫我看舖啦，或者甩咗佢，因禍得福也說不定。」

二哥還「娓娓道來」：「我看新聞，那款國產疫苗只得50.83％功效，等於執生死籌，還有很多副作用：發燒、喉痛、失去味覺嗅覺、哮喘、失禁、面癱，甚至釘咗——不過印尼有個男人用了中國貨，生殖器竟然再發育，長了3吋！」

「這是假新聞，印尼報章有查證有澄清，叫人不要輕信。」

「哦，假的。」二哥失望：「如果『細佬』可以長3吋，有疫苗仲使乜偉哥？人人都湧到去打——」

「Cut！」子晉忽大聲止住熱情奔放綺夢中的二哥。因為他看到Joey走來買了份外賣——他不好意思讓女生聽到這些話。

招呼了Joey，子晉道：「我給你做。」菜肉放多些，蛋也煎2隻。二哥通氣：「敗家！冇眼睇！我出去食支煙。」

Joey端詳子晉一下：「唔，你當黑！我一早就知。」

（明續）