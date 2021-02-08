時值歲晚，新春將至，蘋果、東方均派記者到黃大仙求籤。近年KOL百家爭鳴，人間如是，天上亦然。仙界第一名嘴，暫以車公最高人氣。但回顧多年往績，車公時準時不準，參考指數恐怕不及港產燈神（當然是逆向參考）。

平情而論，車公人氣旺盛，至少一半依賴年初二的「黃金時段」，加上有多年半官方傳統加持，所以一直受惠於慣性收視。但昨天我看到黃大仙的預測，覺得車公第一名嘴的地位，終於受到嚴峻的挑戰。

東方記者問辛丑年整體運勢，黃大仙賜予第93籤「孔子聞衛樂」，屬下下籤，籤文說：「鄭衛之音不忍聽，淫風敗俗國將傾，令人深入迷津路，所奏全非古樂聲。」說得十分露骨，尤其是那個「鄭」字，似乎是影射某位好打得的領導，敢言程度令我咋舌。

記得看過一些低端藍意見領袖的帖文，嘲諷黃絲們掛在嘴聲的「亂世」，例如有人寫過〈生於亂世，還是生於盛世〉，認為現在才是盛世。但現在連黃大仙也說「鄭衛之音」，那些低端藍絲該如何回應呢？喔，對不起，幾乎忘了很多藍絲不懂典故，讓我解釋清楚。《禮記．樂記》說：「鄭衛之音，亂世之音也。」可見黃大仙想表明：香港在這個牛年要進入亂世，舊制度已土崩瓦解，即所謂「全非古樂聲」是也。

有趣的是，蘋果問同一問題（香港整體運程），卻得到第25籤「朱洪武登基」，屬上吉：「群山擾擾朝中嶽，有似為臣列鵠班。拱立兩行齊整肅，自居此地豈無歡？」講的是朱元璋登基，一統天下，群臣朝拜。我覺得黃大仙這支籤，似乎呼應本欄早前寫過的「北水南來」「水剋火」的既濟卦，深意是「繼續全方位鎮壓」。當然，朱元璋出名大殺功臣，來年建制派（包括警察）有望成為condom。

最後值得注意的是：黃大仙對東方讀者談「亂世」，對蘋果讀者則講「武統」，顯然是經過深思熟慮，因應目標聽眾的政見，強調不同的重點。但我想溫馨提示黃大仙一句：國安法是雖遠必誅，雖神必誅的，千萬不要以為身在仙界，就可對中國內政說三道四，請大仙自重。