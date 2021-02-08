「角色扮演演習」繼續。

輪到中學生老師，那就難為了。根據《香港國家安全教育課程框架》，初中生需要了解四大罪的基本涵義，高中生則得了解四大罪的具體規定，認同其對「維護國家安全的重要性」。「具體」規定？那麼具抽象美，自己都搞不清楚，就照本宣科吧。別舉手問東問西，但是都高中生了，都有份喊過口號了。

誰料都是曹操，一念即到：請問老師，「尋釁滋事罪」是「顛覆國家罪」的前奏版嗎？我看報導，被控這兩宗罪的人，所作所為都好像差不多。

我說：同學，別想太多，香港並沒有「尋釁滋事」罪。

舉手王又問：我看，香港「阻差辦公」的人，惹怒「保護我們的警察」，就跟「尋釁滋事」差不多，看報導有時傻傻分不清誰在尋釁，誰在滋事。

我說：大陸發生的事，跟你前途無關。

舉手王說：不是要我們認識國家嗎？連生物科也要求我們了解國家傳染病防控政策。最近看報導，到武漢採訪新冠肺炎疫情的公民記者，叫張展，只是拍攝醫院情況，詢問民眾觀感，就跟香港記者拍攝警察執法情況類似，這樣都被控以「尋釁滋事罪」。還有之前陳秋實、方斌等，一年前只是幫忙國家監控疫情進展，被拘捕後至今下落不明。我就是不明，追蹤疫情，是滋事份子，有心尋釁的話，那誰敢說國家防疫手法。

我說：「同學，局長吩咐，請勿把政治帶入校園！」

舉手王追問：「你要我們認識顛覆國家罪，顛覆政權不是政治，難道是衛生問題嗎？追蹤衛生問題也搞到要坐牢四年，難道不是政治問題嗎？」

一於收成王上身，制止他被其他同學舉報：同學，你到目前為止有賺過錢嗎？不好好學習，交功課，你是在尋釁滋事嗎？

誰知道舉手王咬着青山不鬆口：老師，我就是想好好學習啊。不知為不知的精神，跟我有沒有賺過錢，關心社會有關係嗎？要賺過幾多錢，才有資格知之為知之啊？

唉，唯有語重心長說：同學，有些課題不適合在學校學習，有些問題不適合在課室發問。正如很多事情，只能做，不能說。

舉手王不罷休：老師，那麼，我問題的答案呢？既然不適合在學校學習，能約個時間私下請教嗎？

尋思一瞬，不對勁，這學生非尋常人物，莫非是卧底試探，別了，於是我堅定說：「好好好，我會跟你家長聯絡，討論你本人的問題，還會有第三者在場，錄音做證。」