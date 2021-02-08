長巷，路上，乍聽兩個不同定位，不同地方；細觀同出一轍，自長巷走到路上皆同一條路，分別在於長巷屬「前傳」起步點，承接「後軸」生命多長，那路多長。

是歲晚匆匆特別惹人憶舊？

還是十年前開始，特別危險的頸椎手術拉開帷幕，隨後不同部位的癌症手術，連COVID都病過了⋯⋯中學書友聚會，醫生太打趣聊起，事實又係；還補充一句：真係「天跌落嚟當被冚」的鬥士勞模！

晨早床起，弄好咖啡，將燈關上，坐滿佈年慶各式蘭花飯廳落地窗前，面向的長巷最熟悉不過，雖則成長於巷頭祖屋而非現居，自緩慢學行，學走，尤其首次大步跨過窄長巷中間水渠，都奇妙地清晰記個扎實，舊時長巷以麻石鋪砌為主，亦有幼細沙石批蕩，特別乾淨清涼，同齡孩童就地坐下玩樂各式Organic嬉戲， 小石或布片包米縫製抓子，也及拍公仔紙，鬥獸棋與跳飛機。

母親與我們關係密切，然而工作與家務繁複，溫馨維繫的責任由祖母承擔。沒幾個「圍頭老土」老竇與子女特別親暱，有幸祖父駛着老式房車帶領一眾孫兒到十九咪半容龍泳灘暢泳，上白泥望海，間或祖堂清暑軒天台烹調他曾旅居南洋咖啡。侄媳去年夏天拍下侄兒手牽手歲半侄孫，午後陽光柔和走進安大略湖的印記，父子倆攜手的背影特別感動，勾起自己成長印象中失落的一頁，一路走來無分高山低谷寬窄諸路特別獨立，嘻嘻哈哈背後特別寡言；同伴漸次明瞭，久遠獨自面對生活潛藏血液，從獨居，到半獨居，到二人世界的磨合需要點解凍時間。

旅行從起步，踏出家門開始，無分境內海外，涉水繞着村前長塘或日落間奔馳地中海西南邊摩洛哥東北岸，無分彼此。爬上丫髻山觀望往昔天連水，水連天天水圍並水鄉南生圍原貌，與洛磯山上路易斯湖邊望湖大半天的天地感應並無太大分叉。砂勞越古晉或意大利錫安納的古樸，與天下第一古城京都同樣叫人感受古意悠揚。每每想到一眾絕大多數獨自走過的路上，回過頭來，感謝父親沒有特別關照，反而回報以「我手寫我心，孤單走我路」般Chiche的心情回望。

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