「悄悄的我走了，正如我悄悄的來。我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。」這幾句所謂新詩，見於徐志摩的《再別康橋》，多年來列入香港中學國文課程，於是膾炙人口。課本、教師一般都胡亂吹捧，學生自然難辨其文理之惡。

其實「不帶走一片雲彩」七字，連常識都違背：雲彩是帶不走的，所以徐志摩「不帶走」的灑脫就顯得虛偽。明朝馮夢龍《廣笑府．官箴》有一首《德政謠》，諷貪官：「來時蕭索去時豐，官帑民財一掃空。只有江山移不去，臨行寫入畫圖中。」江山與雲彩一樣，根本「移不去」，怎可說「不移去」。

文章要感人，必須合乎情理。請看李後主《烏夜啼》之寫思念故國：「翦不斷，理還亂，是離愁。」那「翦不斷」三字，命意新奇，而不乖情理，文生於情，情生於文，這才顯得真摯。假如改為「不翦斷」，平仄無礙，全首詞卻必大大失色。

宋朝吳文英《東風第一枝．傾國傾城》詞極言佳人之美：「似花翻使花羞，似柳任從柳妒。不教歌舞，恐化作，彩雲輕舉。」詞人不使佳人歌舞，怕她化作彩雲飛去，留也留不住。他一定想不到，二十世紀中國一位「大詩人」竟然隨時可以把雲彩留住帶走。而無數讀者還為此搖頭擺腦說：「絕妙好詩！」

宋朝另一位詞人黃公紹有一首《花犯．木芙蓉》，寫離情，也提到彩雲：「腸斷處，秋江上，彩雲輕散。」與《再別康橋》末段相比，高下立判。