一場武漢肺炎，不但搞到人類雞毛鴨血，就是神仙也未能倖免於難。年三十晚黃大仙祠上頭炷香，今年亦破天荒取消，善男信女只能在家中朝獅子山參拜，觀看「五行七星護香江祈福科儀」網上直播，聊勝於無。取消頭炷香活動，是嗇色園開園99年來首次，連日軍也辦不到的事，林鄭月娥做到了，又考第一。

講返黃大仙，香港依家啲神仙真係唔捱得，又激進。好心牧童出身嘅黃初平，望吓大陸點樣拆十字架毀佛像啦，人哋耶穌同釋迦牟尼，有冇半句怨言先？取消你頭炷香就鬼殺咁嘈，指桑罵槐，話林鄭連任「邯鄲幻夢」，叫佢早唞，仲講咩「淫風敗俗國將傾」，好大嘅膽！單是「國將傾」三字，就足夠charge你顛覆政權。

我雖欣賞大仙敢言，但武肺籤文真係睇到一頭霧水。記者問疫情，怎麼答「孫夫人歸國」呢？「花影遲遲侵砌上，遙知月鏡掛長空。忽聞鶴唳聲淒切，早買歸舟返里中。」關疫症乜事？連解籤師傅也含糊其詞，我就勉為其難解一解吧。

根據民間故事，孫夫人是孫權妹妹，嫁給劉備，本來是周瑜設計，誘劉備來吳乘機殺掉，結果被諸葛亮識破，劉備攜妻全身而退，荊州又久假不還，即所謂「賠了夫人又折兵」出處。這支籤是首短詩，意境不錯，寫身在蜀國的孫夫人月夜思鄉，其後起程返鄉。

頭兩句一語雙關：「花影」或指疫情，「遲遲侵砌」表示病毒慢慢入侵社區，你一看見這現象，就知道一定是林鄭月娥（月鏡）在上面的問題了。接着「鶴唳」用的典故，是陸機臨行刑的遺言「欲聞華亭鶴唳，可復得乎」（《世說新語》），表示「思鄉」，在這兒可引申為「思念遠方」、「想出走」的意思。黃大仙似乎想說：疫情會在某刻忽然消失，大家想走的話，要趁早訂機票了。

為什麼黃大仙談疫情要這麼隱晦呢？懷疑跟「歸國」兩字有關。孫夫人婚事本是個局，但孫權卻「賠了夫人又折兵」，然則據黃大仙的批示，病毒的終點是否即起點呢？我不知道。香港警察不妨拉大隊到嗇色園搜證，必要時可拘捕「吹哨人」黃初平，反正有李文亮的先例，我們是諒解的。