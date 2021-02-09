緬甸軍人對緬甸全國民主聯盟（National League for Democracy NLD）贏得2020年11月大選，深感不安，覺得特權受到威脅，於是在2021年2月1日新政府預備就職之日，發動政變，軍人拘捕國務資政昂山素姬、總統溫敏和數以百計國會議員及官員，國務軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）奪權，宣稱緬甸進入為期一年的緊急狀態。

美國於去年11月3日舉行大選，特朗普大敗於拜登，特朗普聲稱選舉有舞弊，拒絕認輸，告上法庭，連續敗陣，輸了60場官司，無法推翻大選結果，涉嫌煽動今年1月6日的國會山叛亂（insurrection），成為美國歷史上第二次受彈劾的總統。緬甸選舉情況則是NLD贏得80%選票，軍方支持的政黨大敗，軍人於是指稱大選舞弊。與美國不同的是，美國軍人長期接受民主教育，捍護憲法，軍方領袖絕不會興兵作亂，但緬甸軍人數十年來眼中只有權力、貪污和私慾，全無民主素質。軍方於2015年輸掉選舉後，讓NLD掌政，早已不是味兒，去年NLD聲稱會修改憲法，削弱軍方特權，這還了得？於是再一次選舉大敗後，索性拉破面皮，用槍桿子搶回政權。

緬甸軍人不是不知道國際反應的，但既然過往數十年有鎖國經驗，甚麼國際制裁，視作等閒，反正受制裁之苦的是人民，不是軍佬，而且在聯合國安理會永遠有常任理事中國、俄羅斯為保人，聯合國不會正式官方譴責緬甸軍政府。美國適值拜登剛剛上任，內政要緊，難以抽身應付緬甸，根本莫奈何。一般以為，中國在爭取緬甸方面，又勝美國一仗，東盟十國有人口六億，每年消費龐大，已成為中國經濟力影響範圍，各政權（新加坡除外）親中多於親美，中國東盟關係良好，可把美國排除在外。

然而看深一層，中國東盟關係是建築於金錢上，中國以龐大基建投資利益來籠絡東盟諸國，東盟的主要大財團莫不由華人控制，中國的銀彈政策特別容易討好，但東盟國民，由緬甸至越南至馬來西亞至印尼至菲律賓，皆有排華傾向，不滿本國經濟長期由華裔控制（現在再加上中國財團），對於中國一貫支持軍權政府，心懷不滿，泰國年青人反軍權的同時也反中，便是例子，緬甸人不滿中國已久，今次中國一如所料，對軍人政變默不作聲，更令緬甸人民反感。香港人今年不再投資緬甸，是明哲保身之道。