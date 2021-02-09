教育局長楊潤雄說，將《憲法》、《基本法》、香港憲制地位等內容在學校教育提出來屬「應有之義」。學校可討論內地發展帶來的問題，但強調所有討論必須建基事實，讓學生根據事實理性分析。

親愛的楊局長，容我舉手向你發問。你說學校可以討論內地發展帶來的問題，這真是太好了，我們能請問，課堂能講李文亮的事情嗎？

李文亮究竟是誰？中央明明封了他一個「烈士」的稱號，所以他應該是正面的、可談論的人物。但為甚麼李文亮逝世周年，國內媒體都沒有報導他的事蹟，有內地民眾張貼悼念李文亮的單張瞬間便被撕毀。共和國不允許悼念烈士的嗎？但為甚麼抗日烈士卻有盛大公開的儀式，而李文亮卻要處處提防呢？難道抗日烈士比抗疫烈士高級？而且同是抗疫醫生烈士，為甚麼其他烈士都能在官媒公開報導表揚，只有李文亮，哪個媒體膽敢為他做甚麼紀念專版？但他可是一個官方認可的烈士啊！

請問楊局長，如何評價李文亮在抗疫的影響？如果學生在李文亮身上找到「國民身份認同」，當一個中國人就要像當李文亮一樣的驕傲，會否違反國家政策，遭屏蔽遮蓋呢？

從李文亮身上，又如何學習「國家安全」的知識呢？究竟他在微信群組「吹哨」是為了保障「國家安全」？還是「危害」國家安全？

學生如果再問，報導武漢疫情的公民記者張展，究竟又是為何身陷囹圄？她報導工作為何又變成了「尋釁滋事」呢？楊局長說，兩地司法系統沒有絕對的好或者絕對的壞，那麼張展幾乎是被綁着走上法庭，這個又說明內地司法系統的甚麼特色和先進地方呢？

新課程大綱的「生物科」要學生認識「國家對人民健康的重視」，楊局長，我們如何從李文亮和張展身上，得出這個結論呢？

順便也問，李文亮的名言，「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，有無違反國安法？謝謝。