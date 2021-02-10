對當權者來說，選舉原來是很可怕的，必須設置重重關卡，務必令到「敵方」（即反對派）不能當選，讓自己人每次都取得勝利。當權者能完全掌控選舉結果，才會放心向國際宣稱我們的民主制度行之有序，我們的民主有其優越性，可是一旦選舉結果出乎意外，反對派大勝的話，怎麼辦？一些地方的軍人索性拿槍走出軍營，搞政變，拘捕當選議員和反對派領袖，宣佈選舉有選票造假舞弊，選舉無效。這是緬甸式。

另外一個方式就是透過更高的政治機關，修改法例，頒佈新方法，把當選了的議員DQ，只剩下自己人議員，一切依法行事，民主制度不變。

左丁山少看網上文字，不知道內地有一位網紅叫兔主席，明報2月7日刊登一篇訪問兔主席的長文，看後知道兔主席是紅三代，原名任意，祖父是任仲夷。任仲夷，河北人，生於1914，逝於2005，22歲加入共產黨，文革前任黑龍江省委書記兼哈爾濱市第一書記，文革時被打為走資派，1980年給鄧小平派到廣東任省委書記，主持廣東改革開放，2004年曾因指鄧小平沒有推動政治改革，引起北京不滿。

兔主席因是在廣東長大，到哈佛讀書，曾任傅高義研究助理，父母則於1997年移居香港。兔主席對記者有這一段說話：

「他們轉化對香港的認識也經歷了一個過程，他舉例指，在2014年佔領運動期間，中央仍認為『反中』港人是『一小撮』，不宜放大，宣傳港人與內地的矛盾；至反修例風波初起，仍相信香港民眾『大部分還是愛國的』。這種『主流論述』很難被挑戰，直至2019年底區議會選舉，才認識到現實恰恰相反，港人實際上『大部分不愛國』，中央對香港也從希望轉為失望，而在此之前，建制派明知實況，仍不敢講，不能講。」

兔主席說得清楚，中央是到了2019年香港區議會選舉，泛民主派大勝特勝，才在一片假話之中驚醒，於是來一個全面掃蕩，推出DQ形式，頒行國安法，延遲立法會選舉，現在甚至有人提出特首也可以不用選委會選舉產生，改用協商了，可見中央對選舉之恐懼，對基本法所講的循序漸進，推行民主已拋諸腦後了。