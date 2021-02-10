難得夕爺也有同好，昨天談起「黎智英與陳肇始是否同命鴛鴦」，我作為公共業餘神棍，當然要回應一下，像巴黎猛男跟意見領袖商榷賞菊之道，純粹學術交流，決沒有「指名道姓博上位的陰謀」。

蘋果記者求籤，黎智英與陳肇始居然得同一支「顏回樂道」，屬中吉：「陋巷簞瓢不足愁，旁人見此甚為憂，不知樂道忘貧乏，復聖芳名萬古留。」眾所週知，籤文取自《論語》：「一簞食，一瓢飲，在陋巷。人不堪其憂，回也不改其樂。」顏回是孔子最賢的弟子，安貧樂道，在元、明獲封「復聖」。

黎先生本可遠走高飛，卻選擇留守香港，身陷囹圄仍書不離手，「不改其樂」，完全符合顏回形象。不管那些卑賤小人怎麼說，也不管將來發生什麼事，黎先生已肯定名留青史，子子孫孫將引以為榮。但陳肇始何德何能呢？

夕爺說：「二人都是中吉，求完得個吉。 同一段籤文，解法完全不同，證明佛隱已經特區化，龍門仲闊過政府高官把口。」似乎不知道占卜算命的精髓，正是「搬龍門」：卦象的吉凶，須按當事人狀況而調整。比如黎生有顏回之德，是中吉；陳肇始沒有，則吉轉為凶。這種搬龍門解法，是中國自古以來的術數傳統。例如《左傳．昭公十二年》載魯國南蒯叛變，起事前求得「黃裳元吉」爻辭，以為大吉，但子服惠伯卻說，易占不問險惡的事，「忠信之事則可，不然，必敗。」又如王充《論衡》記載，魯伐越，占得「鼎折足」，子貢說：「鼎而折足，行用足，故謂之凶。」孔子反以為吉，說：「越人水居，行用舟，不用足，故謂之吉。」結果孔子占對。

王充盛讚孔子懂得搬龍門，稱為「詭論之材」。籤文有限，世事無窮，「詭論」在算命占卜是合理做法。以陳肇始為例，大仙根本是嘲諷她「禁堂食弄得民不聊生」（陋巷簞瓢不足愁）、「不識民間疾苦」（忘貧乏），可惜解籤師傅並未點出深意。既缺乏顏回之德，陳肇始能在萬古留下的，自然不是「芳名」，而是「臭名」。以「詭論」傳統來說，黎生與陳肇始共享一籤，完全可解，夕爺不要誤會大仙是世界仔就好。