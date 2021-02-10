只因為隨處便溺，就把那隻貓放進洗衣機裏旋轉，目的何在，何止耐人尋味，簡直耐貓尋味。

如果以為這就懲戒牠撥亂反正，未免對貓性不了解，不但不夠格養貓，連養貓養狗養魚養龜養蜥蜴也不適合，養人也大可不必。人不是任何人的主人，也不是任何生物之主。叫一聲貓主狗主，不過像晶片，方便識別。

若為洩憤私了，又何必公播，公播後眾憎隨即而來，如果意料不及，則不懂貓性，更不懂人心。性侵多名少女，無論法官量刑標準何在，民間陪審團自然會大力撻伐，何況侵害大批少女的是警察；偏偏正因為是警察，另一種指定的陪審員，卻會為支持過警察而想從寬處理，下不了台啊，頂多隔了好一段時間，才聲明此乃天理不容。

天理似乎更站在貓狗一邊，性侵會有人懷疑你有沒有穿得太暴露，過程中有沒有高潮過；試試虐待貓狗看看，保證全人類戮力聲討，比虐待年輕人更憤怒。因為，沒人質疑貓狗自作孽，貓不及於人者，就是自尊心比更多人類更強。

在洗衣機轉動之後，在貓跳出來逃命那一刻，只會害怕疏遠你。在你箱子上便溺，為什麼掌握了牠命運的人，沒想過牠是有病在身，而且是久病呢？沒人想違法，貓也不想弄髒自己活動的地方，這就是牠的家啊。另一種情況是你曾經薄待過牠，大家又不能用人話溝通，唯一剩下方法，就是用便溺抗爭。

寵物之名有時候顯得太奢侈，有些人把貓貓狗狗剃毛化妝成自己喜歡的樣子，自覺這就是寵愛，愛的其實是自己。

沒錯負責餵飼的是你，當初買之生之的也是你，責任之後才談寵愛吧，別太快自我感覺全能。先自問那隻貓那隻狗為你帶來快樂多，還是你讓牠們過的好多吧；是誰需要誰，不是先有雞或蛋的問題，決定要養的始作俑者是你，說實際一點，最初愛上的只是在寵物店看中牠可愛，跟感情無關，可以愛下去，愛得恰當，才談得上難捨難離。

是啊，牠未能完全討喜你，你就將之監禁虐待，一定要按你想要的樣子，遵行你家規矩，否則就不愛牠，那你又有何資格強求牠繼續愛你？牠在你家成為寵物，合你意就寵愛，不合，你就變恐怖情人的話，該受到懲罰的應該是你啊，一家之主。

所謂「惡搞系列」能維持下去，公諸於世必有同好，是為了搞一儆百吧。惡搞之所以之前有個惡字，必然禍及自身，世上從沒有「善搞」這個字。