如此黑面也紅了，可見塞翁失馬，焉知非福。

正如Joey堅信侵侵還未算落敗，連串發功，逆境反彈，走着瞧！

政局如此，人心如此，世情如此，瞬息萬變，一時間無法看清結果，有些局中局，誰也不知道——

說時遲那時快，才過了一陣，子晉有藉口約Joey了：「快出來，我有開心大事同你share！」

開心？大事？

他們籌拍團隊中負責美術和造型的小C告訴他：阿丘被出賣了——經製片找得的大陸投資方，還是不放心，即使阿丘肯聽令改劇本改對白，以保「導演」大位，但人家想把整個project重組，「引進片」或「合拍片」，不如弄「國產片」，換大陸導演有何難？影圈中人人等機會。反正沒約合同，把阿丘呈上的取其精華全部改編，片名也改了，與他一點關係也沒有，更無法律後果。急於上位賣友求榮的阿丘，中伏了！

一度委屈的子晉面對Joey，根本不裝：「我好開心！不用扮大方扮寬容，小蜥蜴遇上大蜥蜴，死不足惜，哈哈！哈哈！哈哈哈！」

「識到她真好，原來『每朵烏雲都鑲了銀邊』，先飲為敬！」他想。

便道：「不如我下個劇本寫蜥蜴——」

「好啊！蜥蜴好靚好妖艷，影像豐富：有鬃獅蜥、綠鬣蜥、豹紋守宮、高冠變色龍、犀牛鬣蜥、王者蜥、泰加巨蜥、噴血蜥、藍舌石龍子……」

子晉望着這個對蜥蜴如此有心得的不尋常的女生，他怔住了：「……你是什麼人？」

（完）

（通告：初一至初六特備《小說之外》一欄，初七妖魔鬼怪開工大吉。祝大家如意、健康！所有受政治打壓未能團圓者，港人和你們一起，憑良知過珍貴每一天，「好人一生平安」——1990年央視大受歡迎劇集《渴望》主題曲。）