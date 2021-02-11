大年初一未能免俗先向大家拜年！恭祝心想事成、萬事如意。人心如人面，張張臉不同，顆顆心也不同，要心心相印到如同一心，別說有多難，欣逢元旦總要說些吉祥話討個好彩頭；但願今日大好日，陽光普照溫暖着每一顆心，撫慰着曾有過的悲傷。

這樣的開頭算四平八穩吧，新的一年也不過求個過安穩日子，人同此心、心同此理，再偉大的願望也不如只求這樣實際些，平凡的我們身逢亂世已別無所求了。

有宗教信仰的人向信奉的神祇匍匐祈求，而有更多人的信仰是諸神在位；並不限於膜拜那一位，我心中的神告誡我人在做天在看，萬事萬物冥冥中有其報應，今天以前所發生的每一件大至世界大事，小至個人際遇，其中都隱含着我們至今尚且不能看破的上天旨意與安排；平凡的人要面對各種人世間的自我救贖，在自覺與不自覺的生活一道道必須邁過的坎坷中多多少少的曾犯錯，它會追逐在你身後，逼着你與它和解。

今天不宜講這麼嚴肅的話題，遠方有戰爭，分崩離析中的大小強弱之國；善良的人被屠殺被監禁被判刑，人們渴望和平，但戰爭往往一觸即發；死於戰爭、死於和平、死於瘟疫、死於逸樂已成為這個世界的正常現象。人類太渺小，在生與死之間可能如蜉蝣一般也朝生暮死，世界已變得我們無法用以往的經驗去判斷，是非對錯變成一盤無法釐清的爛賬，且讓我們收拾起心情下定決心，從今日開始過好每一天。

在列下的這一張無字天書前，心眼所看到的是一條條一項項拖延好久無從着手的，再也沒有藉口置它不理了。