每逢新年，一眾風水「大師」都會現身說法，告訴你家中哪裏是財位、喜神位、文昌位、桃花位等等，然後例必教你放什麼物品，催旺桃花財運，化解病符關煞。隨便比較一下各家說法，就發現千篇一律，好像同一個師父教出來的。作為公共業餘神棍的我，今天覺得有必要做些「科普」，為大家撥開術數界的雲霧。

即使你沒學過任何術數，單憑常識，也該看出這類風水佈局的問題。不同坐向的房子，怎可能用同一風水佈置來趨吉避凶？如果這樣簡單，何必請風水師實地勘察？這問題顯而易見，卻彷彿是房間中的大象，從來沒有人提出。冇人講，唯有我講啦。

風水門派眾多，有八宅、三合、易卦、巒頭、飛星諸派。幾十年前流行八宅，現在時興飛星，相信是飛星比較靈驗，汰弱留強之下，飛星派就獨領風騷。每年流行坊間的風水佈局，大師都是按飛星理論規畫的，但飛星派看風水，不但分24山向及兼盤，還要計算樓齡，決定是什麼運的房子。可見飛星派是一門結合時間空間的理論，此乃基本事實。

你明白了這個事實，就知道每年千篇一律，無視坐向樓齡的風水佈局，全然違背玄空風水原則。例如今年有大師說，偏財位在房子中宮，要財源廣進的話，可在房子中間放一杯水。哈，所謂偏財即屬金的武曲星，加一杯水就洩金，請問如何催財？若與房子坐向不合，那就更大問題：例如子山午向（坐北向南）八運屋，那杯水將催旺中宮山、向星的木，反過來剋運盤中宮屬土的八白，可能導致家宅不寧。

前兩年有朋友按照「大師」風水書佈局，想催旺財星，結果收入大減，我叫他馬上移除就是。朋友問怎樣催財，我說：「你間屋財運冇問題，根本唔使催，你唔搞到佢破財就得啦！」移除佈局後，他的財運就漸入佳境，所以最好的風水陣，就是不要跟「大師」指示擺風水陣。

頭腦清醒的人，運氣都特別好。祝各位身體健康，萬事如意！