恭喜發財！恭喜各位蘋果讀者牛年身體壯健如牛，買股票牛氣沖天，學生讀書汗牛充棟，修養目無金牛。

今日大年初一，奉特區政府喻，減少拜年，左丁山只去家姐、外母處派利是，中午一點前就打道回家，辛丑牛年希望係一個好年頭啦，通勝春牛圖都有一句：「人民漸蘇息」咯，對比庚子年春牛圖之「人民多暴卒」，及己亥年（2019）春牛圖之「人民多橫起」，牛年人民漸蘇息，幾令人心頭安樂。

新春要攞好意頭，所以港人平時唔理會甚麼吉日凶日，吉時凶時，到咗新年初正月十五之前，就變得八卦。連摩登小姐都會問吓左丁山吉日良辰之類，其實一睇通勝就知，不必細問。今年係辛丑年，丑者牛也，丑未相沖，即牛羊不合，全年嘅未時（下午一點到三點）都係凶時（歲破也），正月係庚寅月，寅申相沖（虎猴相爭），成個月嘅申時（下午三點至五點）係凶時，月破也；一路去到3月6號，當農曆踏入辛卯月（二月）之後，申時先至轉為吉時，但到下午五點到七點（酉時），因卯酉相沖（兔雞不合），酉時在整個農曆二月都係凶時，到咗農曆三月（壬辰月），辰戌相沖（龍狗不合），晚上七時至九時就係凶時。

因為咁，如果相信吉凶時嘅，正月二月都唔好下午做大事，上午較宜。但照顧到現實，又唔信得咁多嘞，肥佬黎好耐以前同左丁山講過：「唓，我間佐丹奴唔通因為凶日凶時唔開舖呀！日日要交租㗎。」

如今日出門拜年，通勝指示未時歲破，申時月破，酉時日破，（今日係卯日，除日，係吉日之一，有去舊迎新之義），皆不宜出行，最好係在早上九時至十一時出門。

牛年有乜新願望呢？左丁山係畢明筆下之Boomer一輩，還有甚麼新動作吖，只望平平安安渡過晚年而已。2月7日在明報星期日生活版介紹中大政政系校友鍾耀華（佔中九子之一），原來鍾耀華結集成書，書名叫做「時間也許從不站在我們這邊」，回應梁文道2007年致林鄭一封公開信「時間站在我們這邊」及馬嶽文章「時間站在我們這邊嗎？」閱之令人感慨，當建制派藍絲Boomer仍然控制大權，猛烈攻擊青年持BNO移民時，其他香港人還有新願景新願望嗎？