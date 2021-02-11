情歌之情，未必限於情人，至親愛到盡頭，親人似愛人，戀人似親人。

每逢佳節，自去年開始就想起張國榮的〈左右手〉：「從那天起我不辨別前後，從那天起我竟調亂左右，習慣都扭轉了呼吸都張不開口，你離開了，卻散落四周。」這跟哥哥無關。

自家母去後，好幾個「佳節」不是忘了，就是沒了，不辨端午中秋，調亂做冬聖誕，節日廣告新聞洗腦過後，留在腦袋，到當天正日，才下眉頭，卻忽地湧上心頭，喔，今天是中秋，今晚是過冬啊。

跟這些節日瀕臨脫鉤，漫長無間的年曆月曆日曆記事本，紅色記號似有還無，擁有了免於過節疲勞的自由，失去了給節日牽繫的權利。怎麼說呢？不敢想的時候想不起，一想起即想到蘇軾去：「身如不繫之舟」。不繫者，去年中秋，想去哪裏就去哪，不用再問今年也是那間酒樓嗎？

前年最後一次吃中秋團年飯，地點在尖沙嘴近廣東道，離開時，跟家母在的士站排隊等車，空車則在後面排隊等陸客。我氣不過，家母也累到睏，跟陸客專用司機講理，倒不如用錢解決；回旺角開價四百，家母不依，我說不要緊，卻不敵她應用則用的原則，最後，留下一個望穿秋水等車的中秋回憶。

很煩很累的經驗，但是至親啊，不堪也沒關係。現在求之永不可得，反而很想這樣相依為命般排隊，不嫌煩，這種煩惱再也找不上門來，跟香港廣東道一片冷清同一模樣。

過年另一個傳統，名叫避年。過年繁文縟節比中秋更多，所以有人寧可離港，避開那密集在幾天之內拜來拜去的年，回港之後，人面依舊，桃花全非，不必遺憾，這反而能夠挑選真正想到訪的親朋之家。

過年與避年之別甚為弔詭。自小及長，都沒試過避年，只有心態上逃避。沒法，本來就怕熱鬧過頭，總是受不住一室喧嘩，大多言不及義，反阻礙了相處時間的質素，以前認為是這樣。可事到如今， 隔了一個海岸，至親也在懷念中的彼岸，年不必避，過去無可複製的喧鬧聲音，卻避無可避。愛就放在那裏，不管人在不在，也無所謂避了，這就是不來也不去吧。

對不起各位，大年初一說每個人終將經歷的事後感，別視為晦氣，那是福氣——如果能早點多點珍惜的話。為被囚人士暨家人、為家人離散的人，用月圓必備祝願來拜個年吧：但願人未能長久，千里依然共嬋娟。