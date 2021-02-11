其實作者和讀者都知道，每年新春稿件是提早交的，賀年文字在歲末黑夜中趕工。

有人悲鳴：「黃大仙車公許願樹觀音借庫都冇符，香火、祈願、春茗、歡聚……冇咗個『年』啦！」我回應：「整個香港都冇咗啦，『年』又算什麼？」

與編輯溝通，因小說是連載的，不能跳前跳後提早交稿，而且她又勸喻我鬼古不要寫得太「恐怖」，新正頭嘛——所以我決定寫幾篇《小說之外》。

每年香港書展在七月中，今年因武肺疫情被迫延至十二月中，又再次叫停。我已經出版了一百二十幾本書，年年如是也沒太大反應，兩本小說：《陰兵借道》、《尋找十二少》就安排春節期間出吧。

當時只道是尋常，觀以言入罪，秋後算賬的形勢，今日有得寫有得出版，僅存的創作自由，明日就不知道了——所以撐一日得一日。

寫到倚紅樓紅牌阿姑如花，她沒在1987年而是2020年上來尋人。有損友發來葉劉穿藍旗袍執檀香扇扮塘西花魁的中秋艷照，好有表演慾。

不過「如葉」（餘孽）又怎堪扮「如花」呢？

小說是虛構的，但選角很重要，70歲的葉太應該是另一個小說《舞伴》的主角：富豪老公是豬頭炳，阿太溫舞鴨，當中還牽涉到夢中紫禁城一宗謀殺案，論名媛富婆feel，白滑美腿舞姿妙曼還向小鮮肉撒嬌之哀樂，以葉劉精湛演技一定可以駕馭角色，別對新疆的迪麗熱巴抽水了，你會比她吸睛。配角Cash太雖青雞面三白眼，但優勝之處是叫鴨現兜兜一張一張鈔票數出去的。有個阿太是退休女校長二人船P，還有個阿太當護士長天天要「舞蹈老師」檢測驗毒才溫存——不過後來加不了這角色，成滄海遺珠。

寫小說很好玩——但也有心寒的。明天說。