不談年初一，談年初三。赤口偏逢情人節，大概伴侶少不得吵吵鬧鬧耍耍花槍，還算應景。

不過，吃飯勿忘種田人，是時候重溫情人節起源。我知道許多朋友聽過，但此城此景，格外百般滋味──羅馬帝國暴政，為擴充兵力，下令所有單身男性公民從軍，不准結婚。萬事可禁，唯獨情難禁。教士瓦倫泰秘密替信徒證婚，終於被捕，公元269年2月14日遇害。後世遂定為Saint Valentine’s Day紀念。

生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。怎麼愛情常常牽扯到自由？因為欠缺自由的愛情乜都假。吾輩無憂無慮卿卿我我之際，莫忘記古往今來為民主人權犧牲、在囚的志士們。

1911年，林覺民新婚燕爾，投身反清革命（並非變革啦）前夕，撰〈與妻訣別書〉：「吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛。」就這意思，信中名句「願天下有情人都成眷屬」。大愛無疆，推己及人，林覺民捨身取義了，今適值他逝世一百一十周年，他與妻子陳意映是東方Saint Valentine。若問：林覺民不犧牲，也不見得吾輩沒自由吧？天曉得，或者男的仍梳辮、女的仍紮腳，可不好玩。

新正頭，講些吉利語。有否留意？華人重視結果多於過程，揮春只見「鸞鳳和鳴」、「百年好合」，卻不見過程中須要「情投意合」，功利得很。功利到盡頭，只求結果，何不直接祝「欲仙欲死」？哦，死字唔好意頭，那麼祝「只羨鴛鴦不羨仙」吧。

對，為何性的歡愉總聯想到仙呢？道家法術，一曰煉金術，一曰房中術，但首重長生術，即修仙。修仙不抽象，據說，神仙境界恰似魚水之歡，兼且隨時獨自亦能產生比魚水之歡更高潮。可惜修仙相當困難，中途想放棄，便「欲死」，又既然境界近似，何必捨易取難？於是轉去玩鴛鴦戲水，不羨慕神仙了。詳情請閱陳攖寧先生（1880-1969）關於仙學的著作。

現世，你看馬雲、馬化騰，要財有財，要色有色，不用煉金術、房中術，唯恐誤觸統治者的逆鱗，動輒得咎，城中富豪最大願望幻想成仙吧，御風而行，不滯於物。黎民百姓豈不愈可悲？

拜年、情人節，不妨改口，互相恭賀「飄飄欲仙」。

欲仙，其實是自由呼聲。

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