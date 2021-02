基斯杜化龐馬因「仙樂飄飄處處聞」而不朽。

不過這部電影若今日再版推出,會遭到美國白左群起而攻。政治不正確的罪狀如下:

首先電影宣揚男性家長霸權。男主角那個死了老婆叫做馮特拉普的奧國父親,軍裝打扮,將七個子女當做軍隊來僵化訓練,雖然最後全家也被德軍追捕,自己明顯有納粹傾向,是電影編導曲線偽裝散播極右家庭倫理意識。

若還get不到,那麼我問你:為何七名子女都是白人,沒有一個是非洲或印度柬埔寨收養的第三世界小孩?七個白人子女,學音樂一點即通。而且以Do Re Me西方音樂為旋律,分明是宣揚白人優越至上主義。

然後就是茱莉安德絲這個家庭女教師。她雖然有Tom Boy之若干反叛與不羈——在修道院裏幾個修女講她的壞話,How do you solve a problem like Maria,這一點已經顯露出來——唯她一見到基斯杜化龐馬,於男權家長完全服從,施展渾身解數遷就取悅,求一碗飯吃,最後成功做了他的妻子。這就代表幸福嗎?完全缺乏女性主義反抗精神。

還有她在教導七個子女的過程,除了音樂,完全沒有Gender awareness。例如,大姐麗賽兒很有獨立性,就是沒有被引導開悟向LGBT。她在亭子夜會乘自行車來的小男友,即著名的I’m now sixteen going on seventeen,若一對金童玉女繞舞一圈圈之前,沒有一齊啪一口冰毒,為何會如此之High 呢?拜登總統的兒子也在一個女人的屁股上用鼻孔吸了一飛。這方面完全是保守主義和基督教意識束縛作祟。

用今日民主黨的那個意識形態光譜一測量,不但「仙樂飄飄處處聞」應該禁映,黑命貴和女權分子應該在基斯杜化龐馬的喪禮殯儀館外集會抗議。沒有這個男演員的精彩性格演繹,尤其沒有學過唱歌開金口唱了一首「雪絨花」(Edelweiss)這部戲的極右毒素不會流傳至今。

還有,此一音樂劇的作者李察羅渣士和奧斯卡夏默斯坦,也合作過針對暹羅亞洲文化的「國王與我」,此劇公認係種族主義。「仙樂飄飄」不止禁映,還是要由哈佛大學帶頭批判。

抗議着討論着,差點忘記女主角茱莉利安德絲還在生。這個婆娘往那裏躲?AOC和黑命貴隔着大西洋向英國發出通緝令,還不將該鬼婆版紅線女揪出,Go Chinese,押往比華利山剃個陰陽頭遊街。