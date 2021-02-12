在學術界，抄襲是死罪。曾有學生問，抄幾多才叫做抄襲？抄別人的框架、概念都是抄，抄一段固然算是抄，半段呢？兩句呢？一句呢？相信大部分學界中人會說，抄一句也是抄，但天下文章一大抄，我們都是站在前人的肩膀上看世界，抄錄別人文字沒有問題，廣傳金句精句，造福世人，功德無量，但要標明出處，不能盜用，否則就是剽竊。

嚴謹的學術文章，有時附註甚長，一本書有幾十頁附註等閒事，增加重量，又浪費紙張；但代表着論述嚴謹有據，承先啟後，變成學術文章必不可少的儀式。

報章的論壇與專欄方塊文章又如何？一般較嚴肅的論說文，若引別人觀點金句、或別人心力勞動成果所得，理應要表明出處。有一次媒體上寫了篇長文，要解釋觀點出處，但這觀點不算驚天動地，而且文中只是略為一提，於是用附註方式說明，免影響文氣；怎料編輯可能因篇幅問題把附註全刪，筆者甚覺不好意思，因為不尊重原作者，也恐怕別人誤會是抄襲。換個角度說，有時引錄出處不過是抄襲之後一個坦白招認的自保免麻煩的方式。

寫專欄文章，往往更講求行文流暢、易讀、精要，但引錄出處同樣需要。例如談及某些驚人數據、或離奇事實，非人所皆知又有根據的事，宜標明出處，目標在增加文章說服力，也讓有興趣的讀者有據可追；若某些別人的觀點你不同意、你要批判，當然會清楚說明出處，甚至說明語境，以示沒有屈人；同理，若某些文章很有意思，你要長篇引用，甚至作為文章主線，也應明示出處，這是對原創者的基本尊重，我以為是常識。

當然，有時專欄文章閑話家常，或某些說法已經難以確定起源，也可以「網友說」、「朋友說」、「聽說」等簡單字眼，表明非自己原創。當然，為了行文流暢，很多理應眾所周知的名句，就不需指明出處，例如本文首段提到「站在巨人的肩膀上」類似說法，不一定要引述牛頓，談到「早晨八九點鐘的太陽」，毋須次次召喚毛澤東，寫到「真理部」、「無知就是力量」等詞句，也未必需要每次煞有介事抬出歐威爾，不只破壞文氣，有時更予人拋書包感覺。

天下文章確實一大抄，但在資訊海嘯的年代，重要概念要捉得緊、抄得好，讓讀者觸類旁通，也要一番努力；若能過濾要點，再連結作者本人的識見與經驗，與現實連繫，點連結成線，新觀點自能激蕩爆發，新知識由此產生。