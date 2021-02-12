對於自己不明白不了解的事情，不應妄語，例如說甚麼好像吸了毒很亢奮。這無異於井蛙語海，夏蟲語冰，當然，也可能因為別有用心。

《經濟學人》早前一篇文章，探討為何有些人會冒險參與飛鼠裝滑翔之類的極限運動。從物種進化角度，人類天性自然是為求生存盡量避免死亡風險；過去一年，人類社會為抗疫付出沉重代價，無非就是為防範染疫早死。那為甚麼同時又會有不少人，明知萬一失誤隨時粉身碎骨，仍樂此不疲穿上滑翔衣戴着降落傘，由萬丈高崖一躍而下，或不用安全繩攀爬近乎垂直的峭壁？

文章作者沒有居心叵測地推論冒險者是因為吸毒亢奮失常，反而從不同角度推敲。為錢？能量飲品的贊助費其實沒外界想像的那麼高，不少犯險者收入微薄。為打卡做網紅？社交平台、YouTube確有大量極限運動短片，但大吉利是除非主角意外身亡，片段也不會特別瘋狂爆紅，而且很多極限運動愛好者在沒有鏡頭下仍然樂在其中。

是因為追求腎上腺素飈升的快感吧？飛鼠裝滑翔愛好者說剛好相反，他們要盡量控制腎上腺素上升、心跳要平穩情緒要平靜，因為這樣才能精準控制每一步，操控感是樂趣所在。他們日常要鍛煉體能心理、研究路線地形、整理裝備配套，需要的是恒心、紀律、耐性而非莽撞。

有演化心理學者進行一項實驗，年輕男性戴上VR眼鏡模擬走過搖晃的橋樑，若有女性圍觀，男性會加快步速。結論是青春期的男性可能會做一些冒險行徑，以顯示自身精壯，為的是孔雀開屏吸引異性。不過，很多極限運動家都已屆三、四十歲壯年而非青少年，因這些運動本身昂貴，年輕人難負擔。

文章最後以一件真人真事嘗試解釋動機。Steph Davis是美國攀山和飛鼠裝滑翔愛好者，八年前丈夫滑翔時意外身亡，悲痛的她一度放棄這種運動。但四個月後的除夕，她決定不再忍受而是重新享受生命，穿好裝備，登上之前一年除夕與丈夫一起滑翔的懸崖。她有點害怕，但當一躍而下，在空中飛翔時，卻頓時感到解脫，「生命中沒有方法可以完全避免風險，真正的危險是生命變得狹小。」

作者最後說，人性不單追求安全，更渴望的是，自由。