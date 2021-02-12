不知道其他作者的寫作時間。我喜歡半夜因靈感豐富——平生不作虧心事，但半夜敲門也是驚的；當然，今時今日，港人對清晨6時許的抓捕敲門聲更驚。

我沒有撞過鬼。

但知道他們存在，也相信他們存在，故友當然可以溝通；某些，也間中connect，或者希望得到援助？不過我能量有限，只盡力而為。

記得在2019年8月底9月初，有些死人事件眾說紛紜，大海浮屍和跳樓飛屍很多，全部「無可疑」，不怕你們知道也不打算查案。

究竟有沒有死人？靈媒和師傅各有說法。某日凌晨隨觸機網上求支觀音籤，下籤。我希望connect……

之後，靜夜，在10分鐘之內，無頭電話響了。通常我寫稿時會關手機或轉到留言信箱，所以不可能有人來電還響鈴，而且有3個之多。

翌日追問來電者，都是極少電聯只WhatsApp的朋友，2個在香港1個在北京，都回應：「不知如何撳錯了。」——是神推鬼恐嗎？借此令人留意（是3個！）嗎？我會盡力尋找真相，很艱難，且也不知何年何日雪冤。

就化作小說吧……

另一個是這樣的：今年10月23日節氣霜降，也是殺人兇嫌陳同佳面對潘媽媽所定自首投案之Deadline，還被害死者潘曉穎（一屍兩命）一個公道。陳被利用作修例惡法之棋子，一直在安全屋受保護，用納稅人（你我有份）公帑姑息養奸，並未守諾赴台接受法律審判，後來還消失了似的，潘媽媽也音訊全無……

《霜降》寫台北行天宮夜晚，一位慈悲的神秘師傅，不忍母子客死他鄉，用紙船作法，把小穎幽魂送回香港。冤有頭，債有主……

也許當中有「她」的心聲吧。小說而已，不要信——但我本人，就有點心寒。