澳洲葡萄酒被中國苛徵重稅,香港人群起懲罰,人人買多些一起教訓搬石頭砸自己酒的澳洲人。

唔罰唔知敵人多,唔罰唔知最大敵人係邊個,原來對澳洲最有意見的,是英國。米字旗今次真是「做到嘢」,”Brits snap up Australian wine that didn’t go to China”是數天前BBC的新聞,沒有賣到中國的澳洲酒,給英國通殺,搶購一空。

在未加關稅之前,2020年的頭9個月,中國還是澳洲最大的葡萄酒出口國,如今,英國已取而代之,鯨飲了2億6千6百萬公升(2960萬箱)澳洲酒,其中佔最多是shiraz、其次是chardonnay,第三是cabernet sauvignon。

因為疫情,也因為Brexit,英國人買多了很多澳洲酒,人棄我取,人打稅我懲罰,非常順理成章。歐洲銷量的暴升,替澳洲收復了失諸強國的大部分失地。雖然中國不小,但世界很大。

英國巴打如此賣力,香港人沒理由不加把勁,而且現在正值澳洲網球公開賽,應節喝澳洲酒最好不過,我出多分力又推介一下。

Ochota Barrels,南澳洲Adelaide Hills佔地僅9.6公頃的小酒莊,是澳洲一個非常特別、有型、重要的酒莊,在世界葡萄酒壇非常著名及有地位。去年,它的莊主Taras Ochota病逝,才49歲,被列為全球十件最重要的酒界大事之一。

Taras是個punk-rocker/surfer/winemaker,玩音樂、玩滑浪、玩釀酒,借一句電影對白:「啲女俾你媾晒啦」。履歷型得過份,在Adelaide大學修讀完釀酒學,即志在四方環遊世界夾band、駕着一架volkswagen campervan就去衝浪、釀酒,多年來在歐洲、美國加州、也回過澳洲做flying winemaker,包括在著名的Two Hands酒莊當副釀酒師;後來想安定了,和妻子回到Adelaide,於2008年創立自己的莊園。(好在這樣活過也不枉)

很多時,酒如其人,訃聞都說他平易近人,不羈但可親,生命線如此的人會釀出甚麼樣的酒?

Ochota Barrels一推出,旋即令世界注目,成為搶手的cult wine。產量少、技術高、性格鮮明,不拘一格地自由奔放,風土之味、自我之味,雙雙令他的出品亮眼出眾。

別號”rockstar winemaker”,一個酒莊僅two-man band,他和他父親二人主理,某些年份才找來一兩個幫手。他的哲學是堅持最少干預,只用有機葡萄,化學品免問,完全自然酒派。”Taras was the first winemaker in South Australia in the modern era to pick early and still get tons of incredible flavor......He paved the way for all of the young winemakers in Australia who may have been brought up on the bigger style of wine to say that these wines were fine for our parents, but it’s not what we want to do or drink. He was the most important winemaker of a generation”。

新世代口味改變,不再一味喜愛宏大濃重,他率先敢於破舊,為新一代開路,澳洲酒可以如此釀:葡萄早摘,為了新鮮和酸度,只用本土天然酵母,”whole-bunch presses the whites, and uses whole-bunch fermentation and longer maceration for the reds”。

還未夠好玩,他是玩音樂的,酒名都與音樂/punk band有關,可以是歌名,也可以是歌詞:The Price of Silence、The Green Room、I am the Owl,還有這瓶以歌曲《Golden Brown》一句歌詞命名的Texture like Sun。絕無包袱地,把不同葡萄都混兌在一起。Pinot Noir混Pinot Meunier不出奇,但去盡啲再加Gewurtztraminer、Gamay、Chardonnay、Grenache、Mourvedre、Fragola及Riesling共9種葡萄你見過未?

別人玩單一,他玩總和,零違和,特立獨行藝高膽大,在全球啤膠式產釀面貌下,他走的路擴闊視野,是獨一無二的味道。難怪巨星Mick Jagger到澳洲表演時,要親身到訪,一起喝過他們的酒之後,差不多把全莊抄家,酒都要買光了。

Texture like Sun,陽光下喝份外明媚,渾身夏日氣氛,輕快的酒體和櫻桃紅色,愉快的紅果子在吊床上悠然蕩漾,鼻尖漫過森林的香料氣息,暗甜清爽,簡潔明快不失優雅。

我刻意找The Stranglers樂隊的《Golden Brown》來聽,”golden brown, texture like sun~”,非常突出是harpsichord(撥弦古鍵琴)伴奏之聲,巴洛克風味之外,即問身邊的專業音樂人,harpsichord還有甚麼特色?答:輕靈、直接、活潑。誠然。

是一位英國著名侍酒師老友推介我喝的,才幾百元一瓶,「別和只喝價錢和label的人喝,費X事教精他們」(佢真係講咗英文粗口。)今個農曆年不冷,它的酒色又那麼可喜,故事那麼特別,如酒評所言:Drink chilled with your favorite people吧。