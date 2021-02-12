如何解釋昂山素姬掌權後與「民選政府」聯手，一齊鎮壓邊境之羅興亞少數族裔？

我在香港西洋朋友的群組用英文譬喻：試想像（Just imagine），有一天中國終准許香港實行普選，香港人選出毛孟靜（Claudia Mo）做了特首，政務司司長張超雄。

但兩人與警務處處長鄧炳強（那時PK鄧還在，佢都係打份工啫），聯手派軍警突襲重慶大廈，將裏面的南亞裔非法移民全部抓捕出來，在尖沙嘴彌敦道一字形踎低排開，開槍掃射。

然後英國國會請毛特首去倫敦出席聽證會。Claudia穿一襲淺綠色裙子，白披肩，長髮挽髻，別一朵學名叫做Frangipani的雞蛋花，用字正腔圓發音牛津程度僅次於前鄧永鏘爵士的英語說：Well，我們這樣做，在你們眼中，可能有點messy，我承認有改進空間，唯主流民意支持我們這樣做。

勿忘記緬甸自古以來係佛教國家。

為何說所謂的Liberals，一樣是種族主義者？昂山素姬為完美案例。

孫中山、黃興與秋瑾一樣，亦俱中國最早的Liberals，「武昌起義」成功，即刻抽刀鎮壓滿人。一九一一年十一月十一日紐約時報記者描述南京慘況，燒殺搶掠，數千滿人，不分老幼嬰兒，盡遭殘殺，現代史上前所未見。

德州大學奧斯汀分校歷史學家路康樂（Edward J. M. Rhoads）著作 「滿漢錄」（Manchus and Han）引述英國傳教士見聞，旗人跪地，哀求革命軍放過，盡遭無情地殘殺。富有的漢人抓捕滿族女童為奴婢，士兵也強佔滿族女子為妻。有滿族家庭會將女兒裝扮成漢人，但由於她們沒有纏足，很容易就被發現。見殺得歡，回人也加入「革命」，一同燒殺搶掠。

路康樂估計：單西安武昌，就分別有兩萬和一萬滿人遭戮。華南如廣州福州，均有大屠殺。大陸官媒數字，一九一一年北京有六十萬滿人，一九四九年只剩三萬。

昂山素姬解釋：羅興亞人用暴力殺佛教徒在先。同理：揚州十日、嘉定三屠，只是物理的作用力和反作用力。正如黑命貴兩個月在二十個城市燒殺搶掠，一月六日，少量愛國白人進入國會山，略有碰撞，不但正常，而且很仁慈。

因此，亞洲人的心始終向着Suu Kyi。