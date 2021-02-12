很多人說英文是很邏輯的語言，所以講英文者特別理性。是嗎？

德國漢學家何莫邪（Christoph Harbsmeier）在《中國科學技術史》第七冊，就批評英文成語「All that glitters is not gold」有邏輯問題。何解？你該知道此話意思，是「華麗的東西實際上不一定好」，字面可讀作「閃亮的東西不都是黃金」，但按英文嚴格直譯，應該是「閃亮的東西都不是黃金」才對。「不都是」和「都不是」差之毫釐，繆以千里，難怪何莫邪忍不住嘲笑：「彷彿黃金是不發光的（As if gold did not glitter）！」以下我想替何莫邪補充幾句。

這句有語病的話，因為莎翁在《威尼斯商人》用過（但莎翁是寫glisters而非glitters）而深入民心，但非莎翁原創。十四世紀喬叟在《坎特伯雷故事集》已說「所有像精金般發亮的東西都不是黃金」（al thyng which that shyneth as the gold / Nis nat gold），可見莎翁語病是遺傳的。然而這句話也不是喬叟原創，十二世紀法國詩人Alain de Lille已記下拉丁文諺語「Non teneas aurum totum quod splendet ut aurum」，直譯是「勿把所有像金子般發亮的東西都視為黃金」——可見最早的拉丁文版尚未感染「英語病毒」。

除了何莫邪，美國古典文學家佩克（Harry Thurston Peck）也在散文中談過英語反邏輯之處。佩克舉「It is me」為例，指出「我」該用主語「I」，但很多人一見動詞（is）在前，就不假思索改成賓語「me」，不合邏輯。我想補充：跟歐陸語言相比，這是英文獨有的風土病，例如德國人想表達「It is me」會說「Ich bin’s」或「Das bin ich」，完全合乎邏輯。

英語還有所謂retained object問題，例如被動句「I was given a book」的「a book」，佩克認為跟句子完全缺乏文法和邏輯關係。這也是英文風土病。比如譯成拉丁文，這句話只能把「書」作主語用，變成「Liber mihi datus est」，完全合乎邏輯。

一個民族是否理性，主要取決於教育，不是語言。好學深思者很易發現，英文相比其他歐洲話，甚或中文，其實有更多不合邏輯的地方；當然，這些毛病並沒有削弱英語人的邏輯思維。