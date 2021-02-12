過年講究好兆頭的程度，近乎兇悍，所以，水仙與桃花能各有市場，實屬異數。

有桃花則有桃花運，水仙卻因發音接近死先而成為忌諱，這些習俗也不知何時開始，何人真心相信。水仙在廣東話有此顧忌，用國語讀來，只是誰先，誰先什麼呢？當然先開為快。有人怕水仙未能等到新年便開到七零八落，但無人感激累積下來久久不散的清香。

清代生活品味KOL張潮《幽夢影》品評花花世界曰：「花之宜於目而復宜於鼻者，梅也、菊也、蘭也、水仙也、珠蘭也、蓮也。」人有人品，花有花性，有些花只有花樣芳華而無芳香，兩者皆存尤其難得。也許幾百年前的KOL鼻子比較靈敏，生於當代，色即是空的空氣中，不夠清白的鼻子，想聞到梅蘭菊蓮之香，須貼近花瓣如索粉末狀方可得。對我來說，只剩下水仙是色香雙全。

每種花都有命中匹配之瓶，少有如水仙，只能跟盆子結緣，弧形扁平線條，無論有無雙足，跟水仙球一字排開成橫幅風景畫，乃黃金比例搭配。插花如繪畫，可以各有花樣，水仙有盆則靈，美感得來毫不費工夫。

水仙盛開時香氣撲鼻而來，凋零之後若隱若現，似紅樓夢中襲人之名，在不知不覺間遭香魂偷襲，無妄之樂，莫過於此。有人學茶道，最後變成收藏茶具；水仙命薄，剎那芳華，依然留下水仙盆供人觀賞。宋朝瓷器之極致，乃汝窯獨有的天青色器物，其中以天青色水仙盆最珍稀，不騙你，水仙盆沒水仙也美若天仙，光看圖片已經看到出神，在故宮買到的複製品，一樣入化，當作藝術品看待。

現代水仙盆比較深，高一分則美感難度高十分，線條色澤長短寬窄要符合比例，選購時不只考眼光，實在是一場美學訓練。水仙盆還有一個千古懸案，眼看現存遺物，盆子短而淺，要讓水仙球安穩矗立，大有疑問。後來看書，果然從雍正乾隆兩父子也認為是貓食器，從唐朝已有此傳統，從器物形狀看，也並不為奇。之後，我便用仿製水仙盆試餵飼喵星人，此舉近乎土豪，卻自覺豪而不土。

希臘神話還有美少年臨水自照，顧影自憐，迷戀上自己而不可得，最後枯槁而死，化為水仙子。從此有了水仙情意結， 當今自戀之人不少，卻少人面對溝渠自照。好了，停！過年啊，就到此為止吧。