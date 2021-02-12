大年初二，先祝讀者新年進步，萬事如意。

熱鬧的開年飯取消了，老人家話「潮州音樂——自己顧自己」，不無冷清。

然而在風起雲湧的日子，減少噪音，寧靜安神，也是必需。況且，與正在牢獄服刑的，和受審前已被關押的朋友相比，一點冷清又算什麼，能心境平靜如常生活，已是極大的幸福。還好這段日子天氣和暖，獄中朋友單衣薄被也不至捱冷。

有被捕的泛民朋友說，預算坐牢幾年，已着手為家人日後的生活張羅。由此想到恐懼的本質——人到底害怕什麼，警察臨門、被扣押在警署、被關在拘留所、吃官司、審訊不公平、坐牢？如果一個人已有坐牢準備，像陳健民準備入獄前關冷氣睡地板，模擬獄中生活，讓身體和心理上預備好，是不是便能一無所懼。

在中國律師界最受尊重的律師張思之，為記者高瑜辯護，張說：「對其第一印象很好，第一她沒有畏懼之心，第二她沒有抱怨之情，第三談起情況來從從容容、有條有理。」高瑜出獄後，張思之送去兩束鮮花，因高瑜在獄中得到兩個國際大獎，所以有兩束花。

看內地維權人士如何直面恐懼，港人應有些啟示。與學生談到這想法，她說，要戰勝恐懼很難，大家只是凡人，不能輕言從容就義。但與恐懼共存，則是一些人的選擇。他們堅持理想，不想默然無聲，在僅有空間內仍想做點事情。