Clubhouse的熱度肉眼可見在下降，部分是因為大陸的用戶被牆，固然有人願意使用VPN出來繼續溝通，但更多人或是怕麻煩，或是怕危險，也就罷了。

所以這幾晚有點像最後的狂歡，情緒宣洩地滿屏都是。政治房間裏，有人模仿胡錫進慷慨陳詞，有人故意帶着懶音講譚仔阿姐普通話，還有個房間叫大家自己的政府自己罵，進去就要罵自己所在地的政府。雖然十分精彩，但聽的多了，真的有點膩。於是去別處看看，藝術圈一如既往犀利，又是要「幹翻老藝術家」，又是要鄙視做藝術如做生意的人，還有個群組叫做「等待馬雲」，這是行為藝術，一群人24小時接力，不讓房間消失，等一個不會來的人。更加小清新的開始唱歌、彈琴、念詩、談心事，更加癲狂的開始瘋狂互噴、甚至賣淫。

這個宛如烏托邦的地方很快墜落凡間，整個過程像一部加速的社交媒體下沈史。很多人第一次登陸都是去諸如「兩岸三地大亂鬥」這樣的房間，後來都會直接進入更加垂直小眾的地方，譬如音樂、比特幣、投資或是八卦。留在政治房裏的人聊來聊去也是那些事情。一個朋友說這很正常，一開始是大家忽然發現橫亙在兩岸三地之間的人為的和天然的牆都不見了，於是興奮地一擁而上，想和對方表達。而最初的火花總是兇猛，一點即燃，擠壓已久的委屈、不滿、憤恨、好奇，一瀉而出，極為壯觀。但那股力道過去，也就慢慢舒緩，除了對政治特別有興趣或是從事政治事業的人，慢慢也就瀉火，又回到生活裏去了。

雖然很多KOL都讚Clubhouse是溝通的烏托邦，我還是覺得這只是有一個短暫的蜃樓而已。

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