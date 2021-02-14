寵物平權為大勢所趨，英國政府最近更新了標準租樓協議範本，使用該協議的業主將不再有權利自動拒絕租客帶寵物居住，但租戶仍然必須為寵物造成的任何損失支付維修費用或賠償。任何拒絕寵物入住的業主須於準租客提出帶寵物入住的要求後28日內以書面拒絕，並提供合理理由，如單位面積太小或屋內樓梯太長或太高等。不過標準協議僅作為準則，並不具有法律約束力。

目前英國有超過一半的成年人口擁有寵物，但宣傳物業可養寵物的私人業主只有7％；在英格蘭，法例訂明業主不能收多於五個星期的租金作為按金，很多業主因寵物發出的聲音和氣味或寵物可損毀物業而不歡迎寵物業主租住，因此許多寵物主人尋找合適房屋時面對不少困難，這甚至意味著他們不得不放棄寵物。然而，在疫情期間，因為更多人有更長時間在家工作，有愈來愈多人在家養寵物。此外，隨著愈來愈多人租用更長的期限，對於業主來說，其物業要適應租客的需求變得更加重要。

其實租屋予有寵物的租客亦有好處，有研究發現他們能支付更高的租金，願意放寬寵物政策的業主可增加收入，並能吸引長期租戶，有效地縮短物業閒置時間，讓租戶住得更自在，鼓勵他們好好照顧該物業。另外，市場上亦有專門的業主保險政策，涵蓋由租客的寵物造成的意外損壞。在蘇格蘭，威爾士和北愛爾蘭，房東和出租代理可以要求額外的寵物按金，這筆錢必須與標準租賃按金存在保障計劃中。

作為有寵物的租客，可以參考以下租樓貼士：

一，自願提出每月增加25鎊的租金及支付五星期租金的按金；

二，提供前業主的推薦信或寵物履歷證明寵物生活行為良好；

三，主力尋找沒有傢俬的放盤；

四，提出支付寵物清潔費，在租期結束時一次過支付100至150鎊作專業清潔費；

五，主動帶寵物見業主；

六，如果業主同意飼養寵物，要確定合約上清楚寫訂明，為免以後有爭議。

作為業主，若想出租物業給有寵物的租客，可以自行查閱該動物品種的特性，而且考慮將屋內厚毛地氈改為地板或較用容易打理的地氈。另外，租屋中介可定期入屋檢查，簽約前可與租客協議一個更長的租期和支付一次性的清潔費。

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