人們還對「赤口」有感覺嗎？以前中國民間傳說，「熛怒之神」主鬥訟，好爭執，剛愎自用，招惹口角是非……「赤口」亦為「赤狗日」，會帶來不吉，所以農曆正月初三不宜外出、會友、拜年、宴客——但，香港人已日日年初三，種種惡法禁令封區戒嚴下，沒任何社交可言，赤口有什麼好介意？

據說人們化煞，化赤貧，化面紅耳赤，出門可放一道「化口舌符」袋於身上。香港人度年如日度日如年，天天都大罵禍港殃民戀棧權勢的陰毒婦，連最優雅的人亦習慣了粗口——所以那些「化口舌符」應該貼滿在神憎鬼厭者身上，裹成木乃伊，若未必化到煞，而大家又不想提不想見，其尊容最好打格、加黑封條、蓋布帘、挖洞……造福人群，讓新春有點喜慶。

我們塑造人物，或影視造型：眉清目秀、劍眉星目、眉目如畫、眉目如書、眉目傳情……眼神很重要。正面的負面的，眉目有故事。

譬如這樣的面相：兩頰削陷，顴聳橫張，高低眉，鴛鴦三白眼，唇薄且歪，嘴角下彎，臉色灰青，如此極品青雞面，不是活脫脫的奸妃惡婢後底乸嗎？演技出眾，不着一字，盡得風流，非常立體，是大家的「夢中人」！

也有些眉目好特別，這回美國大選，猛鬼出閘群魔亂舞，位位的面相都是研究典範，我印象最深的是彭斯，自1月6日背叛侵侵當了二五仔，黯然回鄉，並無物業，只推着行李到兄長同僚等家中借宿。他竟有臉參選2024年總統選舉，正籌組可募款的政治委員會云云。

彭斯最矚目是雜亂粗眉，重壓雙目，致眼神柔弱、渙散、無威——「眉低壓目神無助，帶埋藤條跪妻房」。怕老婆會發達？但波波和斯斯都冇乜田宅，又非硬漢，不要緊，自己中意，而且永不（敢）赤口，安靜是福。