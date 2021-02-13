立法會用DQ方式清除泛民議員後，林鄭到立法會出席答辯大會，神情輕鬆得多，可以暢所欲言，不受泛民議員挑戰。以後特區政府提出的立法議案，保證可以通過。安定是夠安定了，以後是否繁榮，那是另一個問題。

2月3日，林鄭在立法會答辯大會中，提出五大立法建議：（一）確立公職人員宣誓制度；（二）引入非本地培訓醫生，以香港人子弟為限；（三）制定劏房租務機制；（四）打擊「起底」行為；（五）加強舊式樓宇消防安全。

以上五項，除了消防安全不會引起爭議之外，其他四項在立法會正常時期，不一定會得到議員支持。醫生組織尤其反對引入外地培訓醫生，不過現在形勢比人強，建制派議員全是舉手機器，林鄭看準形勢，有恃無恐，提出五項立法建議，爭取在今個立法年度完成。不過其中仍有政治優先次序，林鄭竟然認為最迫切的是打擊「起底」行為，顯然是不願見到報紙的偵查報導令政府部門感到尷尬（如蔡玉玲「鏗鏘集」事件），藉口收緊私隱條例，阻礙記者查冊，妨礙新聞自由，以後特區政府很多事將會走向不透明，與世界潮流和良好公司管治的國際慣例相反。所謂起底，黨媒亦優為之，政府將來狙擊起底，不要「大細超」才好。

在劏房租金管制方面，林鄭再一次跳過諮詢委員會，預先告示。政府在2020年4月16日成立一個「劏房」租務管制研究工作小組，有13名成員，任期至2021年10月，任期十八個月，由梁永祥博士擔任主席，就劏房租務管制的可行性及可行方案進行研究。現在研究完成了沒有？工作小組發表了報告沒有？據知工作小組去年第四季仍在搜集資料，進行家訪，實地調查及舉行網上社會論壇，諮詢公眾意見，但我們的特首卻在2月3日已宣布了推行劏房租務管制，於是工作小組的報告不用再研究了，工作小組曾被告知政府沒有預設立場，不知工作小組成員有何感想？

論租務管制，張五常教授是師祖，他的早年研究詳列租管的弊端，政府的經濟顧問是香港大學經濟系畢業的，應是張五常的徒子徒孫。林鄭推行劏房租務管制，不知經濟顧問膽敢提出異議否？