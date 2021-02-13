晉陶淵明獨愛菊，愛菊者卻非獨陶淵明。我是花迷，自然花心，愛菊而非獨家寵愛。愛菊有千千萬萬個理由，愛人可以不講理，愛消失後才樁樁件件計較起原因條件來。

菊花跟愛人有點像，菊花不適宜送人，皆因拜山喪儀傳統愛用白菊花。新年流流，白菊花就留待拜山才講啦。看，是不是，愛人也有季節，但凡在不適合的時間出現，就變成跟拜山一樣，最好絕口不提，不期而遇正是大吉利是。到了新年，菊花又是很多人最愛，最愛者，是市場供應開始活躍，就找一個吧，好多人都怕拖，難不成每個人都想拍拖。

我愛菊，有七分癡情三分實際。菊花少說有幾百品種，管狀形花瓣瘦弱如珊瑚吸管，迷你雛菊一兩束修剪一下已經可以營造高低錯落景致，試問如何不愛？方便又多元嘛。

菊花多元，多叢瓣類一層層的，由外圍收縮到核心裏到核心者，最耐觀賞，遠觀有不規則中不違規之美，近觀像上帝之手的軟體雕塑。菊花經過人工培植，幾乎沒季節之分，可能是我遇花不淑，時不時就巡遊的花市場，最喜愛的品種，總在過年才找得到。

都說愛菊如愛人，癡情愛美之外，還有最實際理性考慮，耐看之餘也要耐放。我家不可一周無花，如果都是玫瑰、桔梗、跳舞蘭，看着早夭的花命，神傷且麻煩，頻頻替換，清理花瓶，當處理程序多於樂趣，感情也就這樣流失了，不是嗎？

在相熟花店我總會問，這個可以放幾天，那個可以活幾天，只有菊花，他們才會說：「這個很耐」，耐放就好。不求天長地久，只望共對一周。最近流行一種「大理菊」，深紅近褐色，花瓣大如牡丹外圍，可惜，買回去三天就垮下來。還是傳統菊花適合老派愛花愛美份子可靠，偏偏讓我遇到一種紅中帶紫荊色的，比小粉紅色有內涵多了，禁不住貪新鮮，放棄了「滿城盡帶黃金甲」中的金黃色。

這紫荊色的菊花，一樣很耐，放了十天左右，才開始從外圍起皺紋，一層層腐爛。我有個習慣，也是賞花的好玩意，趁花還沒敗落成腐屍前，便將花放水盆上，延遲芳魂淪落為廢棄物。

誰知道，天啊，這花瓣浮在水面不到一天，紫荊色染一盆清水，名副其實整色整水，這紫荊黨的菊花，搞顏色革命，由人加工而成。花有染色這行為，知道跟親眼目睹大有分別。我家竟然放着有造假染色的菊花，很耐又如何？連忍耐了也不覺得，真是通往造假之路。