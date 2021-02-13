上週日〈爆香港志中心內幕〉刊登，同日收到朋友電話，說本欄自從寫了幾篇《香港志》負評後，竟有相關人士聯絡他，問是否認識馮睎乾，又指我寫得很「偏頗」。朋友馬上回答對方：「識，但佢有integrity，評嗰本書係有理有據，請問邊度寫得偏頗呢？（下刪500字）」

聽到朋友這番話，我忍不住激動辯白：「我偏頗？咁你朋友有冇話係邊一句偏頗、邊一段偏頗呢？請用道理來說服我。我有一支筆，你有一支筆，唔係，係幾十支筆——香港志中心咁多專家博士、社會賢達坐鎮，一人一啖口水都浸死我喇。如果我偏頗，佢哋隨時可以駁我㗎，但我等咗成個幾月，咁偏頗都冇人駁喎！」

冇人駁，咪我自己駁囉。

很感激朋友替我辯護，但他既然稱讚我有integrity，那就讓我三省吾身，想想我寫的幾篇負評《香港志》文章，到底有沒有偏頗的地方？如果真是錯了，哪怕指出我錯誤的人是董建華，我也要坦白承認。認真想了三秒，shit，竟然給我想出偏頗之處，令我馬上「紅都面晒」——我最大的偏頗，就是用現代學術界的歷史書標準，來評價一件政治宣傳品。

我真係白癡到無朋友。人家擺明車馬，出一套書慶祝黨的百年大慶，順便集資7.8億，為年輕人創造就業機會，振興經濟推動內循環，我又發咩神經，衝出來當史書去批評呢？何況人家事先聲明「不是歷史」，我更不該一廂情願，老屈他們在編史書。仔細反省，都怪自己想得太多，尤其是錯誤地往「魏書團隊」那個方向想。

中國有本著名「穢史」，即北齊才子魏收所著的《魏書》；其編輯團隊拉雜成軍，的確有點像香港志中心。據《北史》，魏收引薦的編者，都是任人唯親，毫不專業，「其房延祐、辛元植、眭仲讓雖夙涉朝位，並非史才；刁柔、裴昂之以儒業見知，全不堪編緝；高孝幹以左道求進。」加上魏收輕薄偏私，月旦人物，「舉之則使上天，按之則使入地」，全憑一己好惡，甚至不介意竄改事實。於是他編修的《魏書》，就得了「穢史」之稱。

然而這個聯想對《香港志》很不公平。《魏書》是官修史書，《香港志》是「非官方非史書」，無法類比。作為政治宣傳品，《香港志》的作用是奪取歷史話語權，為政權塗脂抹粉，所以隱惡揚善、避重就輕、偷換概念等修辭手法，全部是justified的。我橫蠻地以學者應有的水平，加諸這件宣傳品上，是雞蛋裏挑骨頭，太偏頗了。容許我向董先生和香港志團隊說一聲：「對不起喔！」

為了將功補過，我誠意給董建華兩點忠告。第一，很多人以歷史書標準衡量《香港志》，失諸偏頗，但也不能完全怪讀者，因為書中凡例說：「編修《香港志》目的在於全面、系統、客觀地記述香港自然和社會各方面的歷史與現狀。」劉蜀永教授在亞洲週刊談編修感懷，也說「這本首冊志書並未迴避歷史敏感問題，並盡可能平實地加以記述。」這樣說很易引起讀者誤會，編者難辭其咎。

我建議凡例應該這樣改寫：「編修《香港志》目的在於片面 、系統、主觀地呈現對中國共產黨有利的香港史料，因為在愛國愛黨的前提下，歷史必須是姓黨的。」如果開宗明義這樣說，我非但不會負評，還會熱烈鼓掌喝采。

第二，《香港志》引起各方批評，罪魁禍首是宣傳部。到底哪個天才想到把首冊放在網上，供大眾免費瀏覽呢？傻的嗎？董先生如果不想聽見批評聲音，方法非常簡單：首先是把首冊從網站下架，並嚴禁公共圖書館借出此書，增加看書的難度；其次是參考作家黃碧雲的最新作品，把整套《香港志》製成手工藝術書， 再把定價由現在的628港元，提高至6280元，或取其長長久久意思，訂價9999元。只要這樣做，我夠膽以丁新豹性命擔保，絕對不會再有任何負評。

總的來說，《香港志》引來偏頗負評，不是學術問題，而是公關問題。香港志中心宣傳部並未做好期望管理，引發公關災難，實在可惜。你說「大學生做援交」，是墮落，但說「做援交的也讀大學」，就是上進。 同理，歷史書寫得像政治宣傳，令人鄙視，但連搞政治宣傳也加點歷史，讓讀者長知識，就叫誠意。希望董先生盡快搞明白以上道理。