香港民意研究所今年的「十大兩岸政治人物」調查，朱鎔基排第一，以下依次為溫家寶﹑胡錦濤﹑李克強﹑蔡英文﹑習近平﹑馬英九﹑江澤民﹑韓國瑜﹑陳水扁。

朱鎔基排第一固然是意料中事，但今日年輕人中還有多少人認識朱鎔基？中國大翻身，很大程度上是朱鎔基的功勞。他主政時是中共日子最難過的時候，六四剛過，經濟欲扶難起，朱鎔基搞國企改革，申請加入世貿，又改革稅制，這些都為日後的經濟起飛打下基礎。

朱鎔基對香港人從無疾言厲色，他在香港說過「香港在我們的手裏搞不好，那我們豈不成了『民族罪人』？」的肺腑之言。今日香港與港英時代相比有巨大落差，香港人點滴在心頭，誰是民族罪人，大家心照了。

溫家寶排名第二，他對香港一向和顏悅色，也少有居高臨下的姿態。他還念念不忘政治改革，時不時要「仰望星空」，真的假的不知道，至少令人生好感。

胡錦濤不是一代明主，他就是不過不失，但他有一個好處，便是在所有中共高官裏，他是最清廉的一個，至少江湖上沒有貪腐情色的傳言，他兒子至今還只做一個中層官員。

這份排名最意外的是蔡英文竟然排到習近平前面，以知名度來說，蔡英文不可能爬頭，唯一可以解釋的，是習近平給香港人的印象太差，而不是蔡英文給香港人印象太好。另外，台灣近年欣欣向榮，連防疫都令世界驚嘆，反觀大陸，習近平越向左轉，內政外交越不堪。台灣向上走，大陸向下行，兩相比較，蔡英文便略勝一籌。

馬英九排到江澤民前面，情況也一樣，不是馬英九本事大，只是江澤民不濟。江澤民輕浮有表演慾，他主政中國時，如果沒有朱鎔基，中國的國運又不知會怎麼樣了。江澤民唯一讓人記得的，就是罵香港記者，那副尊容令人印象深刻。

政治領袖不可一世，但公道自在人心，生前事身後名，最後人民蓋棺論定。