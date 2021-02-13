既然撞正情人節，當然寫我的打令市川海老蔵，懶理赤口不赤口。眼尾稍為掃過吓本欄吸毒檔案的讀者，應該清楚欄主近年抽什麼牌子鴉片煙，平日節衣縮食慳慳埋埋，一有機會就飛去日本過癮，富貴嗰陣春夏秋冬季季不落空，就算捉襟見肘起碼隔六個月也做一次火山孝子，進貢日航全日空面不改容。每年正月的新春檔，第一次看地點是淺草公會堂，當時蝦哥算後起之秀，尚未成為大老倌，資深戲迷聽到他名字嗤之以鼻，「嗰隻二世祖，功架又唔得把聲又唔得，淨係得個樣，有乜咁好睇」，基於禮貌，沒有直斥海外懵粉有眼無珠所託非人。駐守新橋演舞場之後，如無記錯年年一月都準時捧場，直到今年可惡的武肺肆虐，終於被逼缺席。其實今年主打的《毛拔》看過多回，少睇一次無所謂，但一家三口拍硬檔非常吸引，尤其蝦女麗禾擔正跳《藤娘》，以後不知道還有沒有機會欣賞——歌舞伎行規，女性成年便不再踏台板，恐怕要等那些乜流物流的舞踊節，才能一睹蝦妹傳授給姪女的舞功。

舊年初春新橋日場第三齣是新編忍者劇《雪螢戀乃滝》，蝦仔崛越勸玄演蝦哥童年，打頭陣係威係勢，夜場《雪月花三景》，麗禾扮蝴蝶精也很卡哇兒，以前聽人講「睇住啲細路一個個大得咁快，想唔認老都唔得」，真係冇花冇假。睇完新橋去新加坡恭賀新禧，武肺風聲越來越緊，回程機票訂了停大阪去京都南座看十八番家傳戲寶《勸進帳》，雖然覺得有少少牙煙，卻完全沒有考慮放棄——襲名前最後一台啊，下次再見就是市川團十郎，豈有不鄭重告別之理？那天，是二月十四。