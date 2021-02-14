最近很多朋友沉迷玩Clubhouse。跟Facebook或MeWe不同，Clubhouse是一個主打語音交流的社交平台，用家可以開設「房間」聊天，但不是人人能玩，只有收到已註冊使用者的邀請，同時又有iPhone，你才可以加入。

幸好我從不用iPhone，手機也是「古物」，要沉迷也沒門路。但有熱心的朋友偏要拉我過去看看，居然出動兩部手機，用其中一部給我直播，於是我這個沒有iPhone的人，就這樣「走後門」溜進了眾聲喧騰的Clubhouse，湊了幾個鐘頭熱鬧。

很多人稱讚Clubhouse有利兩岸三地用戶溝通，促進彼此了解，連新疆人聲音也被聽見。只可惜，大陸用戶的「言論自由」僅曇花一現，不一會Clubhouse就被封鎖。仔細想想，如果不是大陸的自由受限，受壓迫者聲音只能這樣流出，這平台不見得有多大意義。

人與人之間的隔閡，是人的存在形式，那是一面翻不過的高牆，也不必煞有介事去翻。當然，我不否定Clubhouse 好玩之處，是讓人有種「可以平心靜氣談談」的幻覺，這一點似乎是Facebook 欠奉的。但為什麼呢？

文字交流有好處也有壞處。壞處是人寫作時，面前沒有一可見的對象，總難免放大ego。我一向有個偏見：寫作好比讓ego去當香港警察，不管犯什麼規、作什麼惡，也可感覺良好，自命正義。考慮到這種路西法效應，我相信只有在寫作時仍能做好人的，才是真正的好人。

文字另一壞處是被固定紙上，彷彿比隨風而逝的口水更有重量。其實不然。有時寫一篇長長的文章，一兩句本來不重要的話，也會被讀者有意無意放大批評，彷彿吃飯時看到的一隻蒼蠅腿。因此，文字最易產生誤會，引發筆戰，然後被人循例評為「文人相輕」。

Clubhouse用語音，不代表大家不會誤解或口角，只是ego縮小了，說錯話也不會被cap圖放大，自然舒服一點。但試玩一兩次，我知道Clubhouse是不適合內向者的，所以我還是寧願跟熟朋友見面聊天，玩「現實版Clubhouse」較好。