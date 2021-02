一位朋友來函問:「粵語常以『多得』表示因某某所為獲益或受損。這『多得』是書面語嗎?怎樣翻譯成英文才好?」

按「多得」一詞,今日並不常見,一般會用「多虧」取代,但絕對是正式中文。《水滸傳》第二回九紋龍史進獲禁軍教頭王進指點武藝:「打這十八般武藝,從新學得十分精熟,多得王進盡心指教。」《詳刑公案》第三卷玉娥獲鄰居借貸柴米,感謝說:「多得你周急,不敢忘恩。」《紅樓夢》第六回周大媽的丈夫爭買田地,「多得狗兒他父親之力」,終於成事。這「多得」即「多是因為得到(某某幫助)」的意思。至於「多虧」,也是古詞語,例如《儒林外史》第六回王仁與嚴致中談到一場官司:「湯父母(湯知縣)着實動怒,多虧令弟看的破,息下來了。」

說到「多得」,不妨談談粵語的「多謝」。這也是古詞語。例如後漢辛延年《羽林郎》詩詠一胡姬,忠於丈夫,拒絕豪門爪牙馮子都求愛:「男兒愛後婦,女子重前夫……多謝金吾子(馮子都),私愛徒區區。」又如南宋范成大《次韻徐提舉游石湖》絕句云:「日腳烘晴已破煙,山頭雲氣尚披綿。 卻須多謝朝來雨,洗淨明湖鏡裹天。」今日,國語只會說「謝謝」,粵語則喜歡古雅的「多謝」。

至於英文,「多謝」當然是Thanks,而「多謝」則可譯作Thanks to(某人或某物),有時帶諷刺意味,例如:It was all thanks to you that we failed(都是多得你,我們失敗了)。