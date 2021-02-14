一位朋友來函問：「粵語常以『多得』表示因某某所為獲益或受損。這『多得』是書面語嗎？怎樣翻譯成英文才好？」

按「多得」一詞，今日並不常見，一般會用「多虧」取代，但絕對是正式中文。《水滸傳》第二回九紋龍史進獲禁軍教頭王進指點武藝：「打這十八般武藝，從新學得十分精熟，多得王進盡心指教。」《詳刑公案》第三卷玉娥獲鄰居借貸柴米，感謝說：「多得你周急，不敢忘恩。」《紅樓夢》第六回周大媽的丈夫爭買田地，「多得狗兒他父親之力」，終於成事。這「多得」即「多是因為得到（某某幫助）」的意思。至於「多虧」，也是古詞語，例如《儒林外史》第六回王仁與嚴致中談到一場官司：「湯父母（湯知縣）着實動怒，多虧令弟看的破，息下來了。」

說到「多得」，不妨談談粵語的「多謝」。這也是古詞語。例如後漢辛延年《羽林郎》詩詠一胡姬，忠於丈夫，拒絕豪門爪牙馮子都求愛：「男兒愛後婦，女子重前夫……多謝金吾子（馮子都），私愛徒區區。」又如南宋范成大《次韻徐提舉游石湖》絕句云：「日腳烘晴已破煙，山頭雲氣尚披綿。 卻須多謝朝來雨，洗淨明湖鏡裹天。」今日，國語只會說「謝謝」，粵語則喜歡古雅的「多謝」。

至於英文，「多謝」當然是Thanks，而「多謝」則可譯作Thanks to（某人或某物），有時帶諷刺意味，例如：It was all thanks to you that we failed（都是多得你，我們失敗了）。