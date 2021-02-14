明朝生活藝術旅遊KOL張潮品花論人，有句名言最絕：「人須求可入詩，物需求可入畫。」可是有些人活着已經沒了靈魂，跟死物無異，「人物」一詞亦可作如是觀。

光加熱等於火，人加物等於人物，人要如詩般有境界，要如畫般悅目，才可以與之交。張潮要求看似太高，其實不然，可以入詩，即係其人寫在詩體這個文學載體，是詩歌題材，不是屍體喔。

跟詩友損友一起為人配詩，不期然想到公眾人物一號鄭月娥，一時間一室沈默。我說：杜甫的詩夠苦命，「艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯」如何？嘿嘿連聲，皆曰：「艱難潦倒就剛剛好，繁霜鬢呀濁酒杯就out啦。正如劉華有云，八婆就夠了，加個臭字就out啦。」

好，那最in的就是馮睎乾譽為仙界KOL黃大仙，為鄭月娥賜詩，一籤成讖，籤文也是詩體，「鄭衛之音不忍聽，淫風敗俗國將傾，令人深入迷津路，所奏全非古樂聲。」

損友專門抬槓說：大家不要一見到鄭字，就好像林鄭封樓成癮，像吃了毒品high爆。沒錯，孔老夫子批判鄭衛兩國樂壇已死，乃亡國靡靡之音帶領香港特區深入迷津路，所奏全不合符古周禮之聲，自古時清朝殖民以來一百五十年吹開支笛折斷，禮崩樂壞。可是黃大仙是誰啊，有名你叫，黃色大仙啊，是黃絲當然會說鄭之淫風敗俗會讓國將傾，但是黃絲也不等於鬧港獨啊？只有小粉紅才會老屈黃絲大仙分裂國家。又莫非，鄭氏月娥把香港搞壞，會導致國家之將傾乎？

詩友說：咪玩啦，鄭氏猛將一哥都說了，港版國安法實施以來，香港亂局已平，又怎麼會危害國家安全？黃色大仙的籤詩，是跟黃絲圍爐取暖，猶如祝大家新年快樂，求個痛快而已。

最後輪到我，無語也要扮鸚鵡學舌：怎麼一想到詩就只有古典詩呢？要現代化，以林鄭入詩， 莫過於徐志摩的〈再別康橋〉，最懷念的康橋好日子啊：「輕輕的我走了，正如我輕輕的來，我輕輕的招手，作別西天的雲彩。」作別西天雲彩，就是說跟西方價值觀告別，輕輕的走了，若寫成揮春，乃新春最好兆頭。

誰料最後一段「悄悄的我走了，正如我悄悄的來，我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。」，結果給現代詩KOL一拳KO：喂，市長來時，有天主加持欽點，大鑼大鼓，若有幸走了，小鳳姐加場開唱，怎說得上悄悄？不帶走一片雲彩？你就想啦，爛攤子難道是浮雲乎？

對，非常人物，無詩可入，入佢唔到。