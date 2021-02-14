台灣有一個電視節目叫「博恩夜夜秀」，主持人很年輕，現場觀眾也以年輕人為主，我看過宋楚瑜和韓國瑜上他節目的視頻。

節目主旨是諷刺時弊，政治經濟民生文化，話題不限，只以調侃譏諷為主調。主持人口齒伶俐，轉數很快，語氣抵死，很受年輕人歡迎。

宋楚瑜和韓國瑜都是台灣老資格政客，宋打滾政壇多年，呼風喚雨，一手動搖了國民黨的江山。韓國瑜有草根氣，走民粹路線，一度很火，可惜進中聯辦露了紅底，從此江河日下，連高雄市長都給罷免。

政客上娛樂節目，這是台灣才有的現象，為了爭選票，就要取悅選民，為取悅選民，就要放下身段。他們上節目自我調侃，接受主持人旁敲側擊試探敲打，要從眾接地氣，不惜貶低自己。

韓國瑜還好一點，宋楚瑜從來道貌岸然，不苟言笑，突然去到現場，大耍花拳繡腿，說俏皮話，開自己頑笑，又要展示親和力，與眾同樂，也真是難為他了。

為了爭取選票，政客們要放下身段，走到民間，用人民喜聞樂見的方式與民眾打交道，把政見包裝在搞笑的外衣下，以走江湖的口氣大秀政治承諾，這種本事，香港政壇上無人可及。

有得揀先至係老闆，台灣選民有得揀，他們才是台灣的主人。選民要誰上台，誰才能上台，能不能上台取決於選民喜不喜歡你。這是台灣民主制度的一道風景線，也是台灣令人喜愛的一個理由。

近日梁振英和曾鈺成為爭論未來特首是協商好還是選舉好，吵得火紅火綠，其實揀邊個都不關七百萬人的事。不過如果在選舉前，在港九新界辦幾場類似「博恩夜夜秀」的公眾見面會，請陶傑做主持，讓特首候選人登台，話題不限，連消帶打，任公眾把候選人「修理」一下，也讓他自述政見（如果他有政見的話），那至少讓市民有點參與感。

先讓我們消遣一下，然後要協商要選舉，都由得你們去，這樣好不好？