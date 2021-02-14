文青時代，自以為才華早露頭角，我也做過挑戰名家找毛病的糗事。

十七歲那年，在禮頓道京寶酒樓，遇到梁羽生。憋了幾年一肚子話，我一口氣告訴梁羽生：「梁Uncle ，閣下早年巨著多部，犯了不少歷史錯誤。如『江湖三女俠』您寫雍正和年羹堯，年羹堯這個角色很鮮活，叫人看得牙癢癢。但為什麼在大作之中年羹堯比雍正年紀小十多二十年，根據蕭一山的清朝全史，年羹堯與雍正之間只差一歲。書中主角呂四娘，拜獨臂神尼為師，那時是十八世紀初，而長平公主活在至少一個半世紀之前。而我不明白為何以後的『雲海玉弓緣』故事背景最少已是乾隆末年，而長城公司張鑫炎導演之同名武俠電影裏男女主角傅奇陳思思等皆穿着明朝服裝。我知道偉青書店版的插圖師雲君畫錯在先，但電影公司為何一錯到底呢？請梁Uncle下次再版時可不可以將插圖改一改？因為閣下影響力宏大，很多中學生看了之後，會對中國歷史產生錯誤認知，敬希垂注。」

後來梁羽生改由天地圖書公司將「雲海玉弓緣」再版，果然另請廣州某畫師將插圖人物換成了清裝。

許多年後，梁羽生抱拳說：多謝陶兄高見，我已遵兄囑改正錯誤。

吓？陶兄？我已經滿面通紅，無地自容。

因為後來去了英國讀書，眼界拓闊，做人成熟了。當年我也發現全真七子的丘處機並非抗蒙古英雄，根據柳存仁教授考證，丘處機在射雕的故事背景年代人在阿富汗，從未現身過江南的煙雨樓，不但不是民族英雄，而且還曾與蒙古人合作。

我準備若先見到C先生，就會向C提出以confront之。但命運安排，遇到十八歲那個不知天高地厚的我的，竟然是梁羽生Uncle。

後來又認識C先生之後，我像韋小寶一樣擦鞋說：大陸有一個物理學教授寫了一本書，修理閣下之武俠小說，指出與牛津物理學定律不符之科學謬誤超過三百處，呸，What a loser。

C先生笑嘻嘻沒答話。倪匡搶過話頭：唓，衛斯理夠在南極殺過一隻白熊咯。

除了真正的大師，寫作的人，那些年，唏，誰不小孩子過。