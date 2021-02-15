國會兩度「彈劾」川普，演戲落幕，劇本早已寫好，投票結果當然是「彈劾」票數不夠。川普慘遭放生回原野，繼續咆哮，兩年後中期選舉，就有共和黨好看。

大選已經結束，戲入另本。只有將美國政治這種戲當做黃飛鴻三打鬼腳七（在香港電影史上沒有這部電影，民初的黃飛鴻在佛山也沒有一段與鬼腳七相逢的史實，我隨口編的，祈電影理論學者不必花三萬字商榷指正）般道德真實的華南地區兒童，才會恨得牙癢癢的認為川普必遭彈劾、川普三千項刑事民事罪名成立、川普判處入獄十年及其女兒伊萬卡發配給美軍做慰安婦。看到這種結局，才會高興地拍着小手跳躍，歡叫好嘢好嘢。

政治是一種戲劇，戲劇需要誇張，但是給心智未成熟者看的戲，須極度的誇張。香港新浪潮暴力美學導演牟敦芾兩大名作：「打蛇」和「黑太陽七三一」，一部講大陸偷渡客登陸流浮山，慘遭鄉黑禁錮，男遭雞姦、女遭輪姦，SM滴蠟完又火燒活人；一部則日軍實驗細菌生產、導演給大家上生物課，活體解剖連場。表面似在控訴，當年我看了偷笑：牟大導在銀幕上將中國人形象作賤成這個樣子，在華人社會還票房大賣，有機會見此大師，定向他磕三個響頭。

故年前牟導逝世於美國，消息令人惆悵——話扯遠了，言歸正傳。

一月六日國會山一場肢體小型衝突，美國主流媒體一個接一個誇張，除了紐約時報說川普是法西斯主義者，CNN牛皮吹得更大：稱國會山運動，有如盧旺達大屠殺。

盧旺達大屠殺死了八十萬非洲黑人。種族滅絕之人命浩劫，不是被用來這樣消費的。年前香港警察集氣大會，有警察感於執勤時常受侮辱，有如被納粹德軍迫害的猶太人。以色列駐港總領事館、德國駐香港總領事館先後譴責。

意思是：屠猶這段歷史不可類比，不得觸碰，外國人不懂，縮手、閉嘴，勿用你們低級的政治情緒，玷污我們崇高的歷史。

CNN不敢動猶太人的種族滅絕以之譬喻，只敢用非洲盧旺達八十萬條黑命來戲玩，因為以色列不是好惹的，盧旺達不值錢。黑命貴？My ass：左膠知道黑命Cheap，更Cheap的CNN，才敢像牟敦芾一樣，將黑太陽七三一的中國人歷史，迎合電影初分三級制的市場獵奇心理，化為他個人的票房利潤呢。