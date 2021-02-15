一位朋友賜函說：「先生文集《少年殊調》有將近四十歲作品，稱為『少年』，似乎未當。」今人多以「少年」指十來二十歲，「青年」指二十到三十歲，三、四十歲當然不會叫「少年」。

但傳統中文之「少年」，其實沒有嚴格定義，可以泛指人生壯健之年，甚或春風得意時期。請看李白《流夜郎贈辛判官》詩：「昔在長安醉花柳，五侯七貴同杯酒。氣岸遙凌豪士前，風流肯落他人後？夫子紅顏我少年，章臺走馬著金鞭。文章獻納麒麟殿……」按李白天寶初年獲明皇賞識，供奉翰林，是他一生最風光日子，當時雖已四十多歲，仍以「少年」自稱。

又請看有宋戴復古《滿江紅．赤壁懷古》詞：「赤壁磯頭，一番過，一番懷古。想當時，周郎年少，氣吞區宇（宇內）。」按周瑜建安十三年大破曹操於赤壁，功業到了巔峯，當時雖已三十三歲，世人仍視為「年少」。

杜甫《秋興》詩有兩句膾炙人口：「同學少年多不賤，五陵衣馬自輕肥。」今人不解「少年」一詞之用，認為杜甫此詩既說自己「白頭吟望苦低垂」，則其同學定已無復「少年」，於是把「同學少年多不賤」強解作「少年時的同學多已富貴」，殊不知「同學少年」只是着意刻劃舊同學之春風得意。要說「少年時的同學多已富貴」，杜甫應寫「往日同門皆不賤」，這才符合中文句法。

至於「青年」，古人較為少用，意思等於「少年」。