中國深圳巿某醫院某科室的醫護人員，在新年來臨之際，大排筵席，舉杯暢飲，慶祝過去一年的工作成就。所謂工作成就，不是救活了多少病人，做了難度有多高的手術。而只是純粹追求數量。

該科室為胸外科，2020年一年，手術數量「突破千台大關」，並且「連續五年業務量持續、快速、高質量增長，發展速度駛入快車道！2020年度胸外科手術量1150台。在新年來臨之際，我們歡聚一堂，共同慶祝胸外科手術量2020年度突破千台大關！」

醫院不是工廠，做手術不是唧魚蛋，不是想追求數量就能達成願望的。就算是唧魚蛋，數量多少也取決於漁獲多少。醫院是治病救人的地方，不是比賽手術數量的地方，病人需不需要做手術，取決於病情，而不是醫生對手術的狂熱。

幾年前，一個住在中國的遠房親戚做一年一度的公司體檢，醫生說他肺部有陰影，有頗大機會是癌細胞，需要立即做手術，醫生很快為他安排好幾天後做手術的手術室。親戚說，不檢查甚麼事都沒有，一檢查，一大批人要做手術。每年都差不多。有人做完手術後身體狀況變差。親戚有一點錢，索性自費來香港檢查，香港醫生說他根本沒有任何問題。他沒做手術，到現在還好好的。

香港專科醫生絕對屬妙手仁心一族，有這樣的醫生，是病人之福。但引進「非本土醫生」後，病人就要自求多福了。