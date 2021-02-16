一心想着衝，除非無能為力，輕易不言鬆；感情與宗教信仰除外，跟信仰死硬派無謂爭持，一神論源頭同宗，卻衍生數不清的支派，千百年來打生打死，遇上集體撞邪，啥能做？抽身往旁邊站，敬謝勿擾。

一段關係的臨界點只有閣下最清楚，各人能力有別：

撐得過？撐不過？願意撐？放棄撐？

誰人清楚得過「我」？

外間人如何說三道四，以訛傳訛，聽過；人心肉做，我們都不是如來佛祖或耶穌，七情六慾喜怒哀樂避不了，隨便嬲嬲豬一陣，放下，便好。沒完沒了與人無尤於己無益，自己跟自己發爛渣，傷心傷身一己承受，人家七情六慾風花雪月，你失眠暴吃身形膨脹面容扭曲還要刀仔拮大髀⋯⋯係呀，我話緊你呀！

時間無多，好好照料自己，餘生至緊要清閑。

文麗賢去歲用了半年時間住進酒店，讓裝修工程將她背山望海神仙居好好翻新。

她如是說：現在不做，再下來，那有精力執拾各式傢俬藏品，不棄阻埞棄之可惜各式垃圾？

文大姐的話一直牢記心丫裏。

雖然未出發行動，如若那天記起「吾日三省吾身」其中一則：趁精神體力仍可以，將自我建構的隨身業障化整為零，能送則送，能扔則扔；阿邊個邊個都留唔抵，留抵佢送嗰本書？把鬼！

續昨天；以為自己無病徵感染新冠肺炎，且迅速治療完成獲抗體出院，稍作休息，猶如沒事人⋯⋯誰知體能狀況臨界點在過年前大掃除才出現，感恩守護天使老友阿柏與印尼姐姐貼身讓差遣，兩間屋合共六層樓，開始時以過去打不死的衝勁跑上跑落搬這搬那，未至黃昏；雖未昏死，卻終於嘗到何謂「虛脫」！

年前先走一步者眾，九十幾八十幾壽終正寢有之，五六十歲仍屬壯年無缺，後者平素聲如洪鐘，步履穩健；話死即仆街死。合十！

被上一次大型裝修師傅工夫渣所害，簷前滴水倒灌，老家被白蟻侵蝕，申請舊屋重建，將原青磚麻石等材料，在村子另一邊購地像Murray House一樣重建，在原地構思新型建築設計再建。入紙地政署已四年，無聲無息，執拾扔棄諸物發現體能下滑，從沒想過等候政府部門批核猶如無了期，這樣等下去，只怕來不及！

電郵：chiuou@gmail.com