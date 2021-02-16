每個人心中不但有座斷背山，也有堅定不移的基佬定型，忠心耿耿如門口狗，風雨不改把守大閘，一見可疑人物路過立即汗毛倒豎，汪汪汪狂吠不止。遠的不說，去年年初駱姓高官走馬上任，一位閱人無數的前輩便在三十秒內向我打眼色，隔住太平洋神秘兮兮問：「呢條友，你話有冇可能唔係吖嗱？」我雖然向來羨慕並且敬佩她的敏感，倒也着實吃了一驚，平日安裝在頭殼頂的基雷達很靈的呀，這次怎麼毫無反應，莫非老到連賴以狩獵的偵察器也生銹，方圓十里闖入可餐秀色都不察覺？落足眼力觀看，不禁啞然失笑——前輩顯然慘遭文化圈傑出同志白先勇和鄧小宇荼毒，望到白白淨淨斯斯文文的物體，就不問情由對號入座，「基來了」警報響徹雲霄。其實keep得唇紅齒白，未必是後庭花合唱團成員，直界這類儒雅尖頭鰻多的是，論陰聲細氣，根本無人能及李安導演哩，唔通你又罔顧他枕邊有個廝守幾十年的李太，係都要把他的名字填進男男花冊？

至於嗌交部的趙先生則是另一典型，俗稱「公公」，不必是宮鬥劇鐵粉應該也心領神會。但是戰狼生得似太監完全不出奇，之前姓耿的那個不是更維妙維肖嗎，總不成一竹竿將他們全部打進同志後宮吧？這些坊間審都唔使審的樣板我認為無可疑，並不表示頭腦百分百科學，沒有另外的盲點，呢嗱，過年前網上瘋傳幾張開胃肉照，緬甸一群撐被捕領導人的半裸哥哥個個身壯力健，我就即時產生目擊同志驕傲遊行的幻覺，不理他們究竟攣抑或直，「昂山索基」衝口而出。