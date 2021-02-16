以前香港和緬甸是拉不上關係的。因為香港即使無民主，但我們仍有自由。緬甸的軍政府就像遙不可及，香港人不會有軍管的恐懼和共鳴。今天不同了，香港人share緬甸軍人政變的新聞，好像歷歷在目，似曾相識，而且香港人還用了過來人經驗去預測局面。

譬如早幾天緬甸民眾發揮創意走上街示威，有人為這些幽默叫好，但不少香港網民潑冷水。

他們認為這些幽默創意的抗議方法等於早年香港的快樂抗爭，和平盛世，又或者面對講道理，受制約的政權，或許仍然奏效；一旦對手感到受威脅，不講情面，便看不到「快樂」，只看到抗爭。抗爭便是敵人。而政權對任何威脅自己的抗爭，都當作敵人。香港人的觀察不幸言中。

緬甸軍政府裝甲車都開上街頭，實彈射人，釋放萬計囚犯混入社會危害秩序。數度斷網，暗黑搜捕，實名登記……軍政府不管你用甚麼方式反抗，反抗便有罪。 香港人從緬甸人身上看到未來的恐懼。

特別是斷網，如果香港還有下一次的社會運動，警察一定毫不客氣，把傳送社運訊息的平台封鎖。最重要今天香港已經做了幾次這種封網行為，由「香港編年史」到台灣的「轉型正義」網站，香港人都是突然失去了接觸資訊的自由。

而安心出行也令人無法安心，無孔不入的監控和位置追蹤，也和緬甸的「住旅店實名制」有異曲同工之妙。

最可怕是，香港和緬甸的混亂背後都有北京的身影。傳聞北京協助緬甸架起防火長城封鎖緬甸人的網絡，雖然北京否認，但中國和緬甸軍政府卻是關係密切，至少中國不肯用「政變」定義緬甸局勢，也拒絕在聯合國人權理事會譴責軍政府。

即是說，北京即使沒有積極支持，也絕對沒有意圖阻止；有權力的人不作為，對施暴一方沉默縱容，香港人記憶猶新。接下來我們可以看看，世界的制裁對緬甸軍政府有多大約束。而權力能否順利交替，也是檢驗政權是真獨裁還是假民主的最佳工具。香港和緬甸從未如此接近。