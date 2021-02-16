薑是嫩的辣，餅是老的渣。何謂渣人，就是老，定義如此狠辣，就是嫩。

有人說，用笑到哭表情符號，就顯老；髮型非中間分界，就暴露高齡；穿緊身牛仔褲，又是老了。如是我聞，即時笑到哭。

什麼人如此，是年輕人，就一批輕到二十幾歲或以下，繼續在玩TikTok的美國Z世代，據說還憑以上三大罪輕薄三十幾的老人家，嚇得有些三七、六四分界的老人立刻把髮型撥成五五分，裝嫩去。真有趣，因為夠無聊，這樣的新聞，立刻也成了舊聞。這場潮流戰役，即使一代新人勝舊人，沒關係，三五年後，新人又變舊人，總之，無論什麼Generation，Gosh，認真就GG了。

這什麼鳥潮流，當今天下，不是馬斯克加持過就不入流。只有笑到哭只有阿媽輩會用，因為用多了用久了，用骷髏頭就是真後生，果然可畏，嚇得我，不同時代價值觀之分，只憑這標準未免太寬鬆，應該比緊身牛仔褲更緊。據網絡語言學家分析，長期用同一種方法表達笑的話， 就會失去真誠。

越說越傷心，原來網絡語言還可以成科目，多謝學家，感恩學者，不說還不知道濫用笑到哭，就笑得不夠真誠。承此貴言，本人只有在來回往復到臨表涕零，不知所云之際，才用表情符號完事；無須用多用久，一用就自覺是真誠的敷衍。最驕傲就是許多符號都搞不清代表什麼，試問表情僵化為符號，像不像打玻尿酸打到苦笑不分的演技？

演技太嫩，等於表達能力有限，在我手上，emoji等於對話的句號，跟標點符號沒分別。那我是老還是嫩，抑或是升天了？

至於髮型潮流，想跟就跟，跟得太緊，也沒幸福，不配合臉形髮質髮線， 都是有為法，如露如電，潮唔潮，亦作如是觀。損友問我，曾經髮長過眉，是什麼玩法，會不會刺到眼睛，擋到視線。冤枉啊，只是那時候忙到忘了剪髮，又懶得剪而已。

褲子貼不貼身，代表貼不貼近新世代更好笑。腿部線條不似世間預期，貼身不是暴露年齡，是暴露被世人眼光逼得太緊的狼狽。

與其把符號符號化，不如研究文字語言變化。「老餅」其實已經很老餅，為什麼沒有跟「該煨」、「啋過你」老化？老跟餅又有什麼關聯？這些考古粗活，就留給老餅去幹吧，幹你的潮流。

如果Y世代連自己的髮型都沒有捍衛的勇氣，要裝嫩，就對不起Z世代，要是Z世代只趕着追潮流，也只會被時代追逼，無處可逃，白活了青葱歲月，只剩下黑人問號。