慈山寺裏種了五百棵桃花樹，如今桃花正艷，沿一條小徑而去，兩旁都是桃花，一片艷紅，新春時節，花開富貴，行於其間，心神愉悅，就算交不上桃花運，如此賞心悅目，也已知足了。據說這些桃樹會一重一重開三次花，眼下是第一次，開完可以再來。中國民樂有曲子叫《梅花三弄》，弄，是變奏的意思，三弄就是一曲三變，越變越有味道。原來桃花三次開花，也是一次比一次豐盛。這天走在花間，枝頭花朵豐盛，齊頭平望，如一片花海，遠處巨大的觀音像矗立在雲間，花海在底下剛剛托住，菩薩低眉，便似據高臨下賞花一樣。這花便顯得恭敬了。

慈山寺依山而建，地域寬廣，寺中蒼松翠柏，花木豐盛。大雄寶殿旁有一棵菩提樹，乃是從斯里蘭卡現存世界最古老的菩提聖樹分枝培植，如今樹苗已長成了大樹。這日遊寺，獲贈一片苦提樹葉，巴掌般大，質地厚實，待水分盡去，會是一張很特別的書籤。寺中除了那條桃花路之外，還有一條桂花徑，沿山坡拾級而上，兩旁種滿銀桂樹，香港四季桂花開，眼下正是盛放之時，走在那條小徑上，花香襲人，心曠神怡，肝清肺潤。

隱在山中的寺院特別寧靜，曲徑通幽，拐彎抹角，又豁然開朗，遠眺有山有海。如今許多人都渴望旅行，哪裏都去不了的時候，到了慈山寺，有人便想像到了日本九州的湯布院，見了眼前一道矮圍牆，又說像在韓國。反正，是個好地方。