中國目前對外關係的最大優勢，遠勝於美國者，是有錢，願意花錢，不但在外地投資於基建如電廠，鐵路，公路，海港等等，讓外國人，特別是非洲，南美洲，一帶一路的國家人民，感到中國政府給予的好處。在習近平思想中國社會主義特色制度下，國家向外支援／投資，拍了板便算數，那有像美國總統發出了行政命令，還是有州長不服，告上法庭的，又有國會阻頭阻勢，否決外援金額的！

如此有錢，來自GDP在2020年已超越100萬億元人民幣，而且財富高度集中，讓中央政府可大膽運用。胡潤研究院於2月8日發佈2020中國財富報告，目前在中台港澳擁600萬人民幣，千萬人民幣，億元人民幣和3000萬美元資產或以上的家庭數量及資產總數如下：600萬人民幣（富裕家庭）有501萬戶，千萬人民幣（高淨值家庭）202萬戶，億元人民幣（超淨值家庭）13萬戶，3000萬美元（國際超高淨值家庭）8.6萬戶，總共有724.6萬戶，擁有總資產146萬億元人民幣，佔中國2020年GDP的1.5倍，中國內地佔了九成，台港澳只餘下一成。

粗略推算，724.6萬戶的九成便是652萬戶，以內地每戶人數3人計算，便是1956萬人以上，佔中國總人口1.4%左右，正是美國人常說的Top 1%，正正就是這片人口出國旅遊，在倫敦，巴黎，米蘭，紐約，香港「大出血」購買奢華手袋衣物和名錶珠寶首飾的一批人，他（她）們的購買力驚人，容易令外國人得到一個印象，中國到處都是有錢人，市場機遇無窮。

總理李克強卻透露了國家機密，去年他有意無意地指出中國有六億人，平均月入一千元，大陸地區人均每年收入三萬元人民幣。這是一個甚麼概念？月入一千，六億人的一年收入就是7.2萬億，相等於上述富戶擁有的總資產146萬億的4.93%，換句話說，Top 1%人士的資產只要每年的投資回報有5%，就足以支付6億人一年的薪酬，從此可知道，中國的資產差距，收入差距是何等巨大。別的政府的施政政策，總是注重內政，利用GDP財富拓展社會安全網，增加人民福利和退休照顧。而不是到一些看地圖也不知在那裏的地方投資及興建鐵路，爭取無形的外交利益（例如圭阿那）。偏偏這就是中國國富民窮的一個特色。