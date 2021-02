今年車公預測香港運程,得第45籤:「下手須教一着先,世情局面苦徒然。積薪歷火非無事,識者能知火未燃。」後兩句典故,很多人解釋了,來自賈誼〈治安策〉:「夫抱火厝之積薪之下而寢其上,火未及燃,因謂之安。」

然而找得出典故,不代表解得對籤文。例如陳師傅認為車公是批評政府防疫,準備不足;麥大師則說社會積壓民怨「一點就着」。黃絲解籤者論調大抵如此。今年更有親共藍絲湊熱鬧,引經據典,居然解為中央強化對港的全面管治權云云。

我作為中立深深藍,對以上解法都不盡認同。去年我在〈車公的微言大義〉已指出坊間解籤的毛病,是過分「政治化」,忘了籤語描述的主角是全體香港人,不是政府,亦非林鄭。解籤必須中立,再用「奧卡姆剃刀」剖析,越簡約的解讀就越近事實。

「下手須教一着先」,寄語港人要洞悉先機,及早準備。「世情局面苦徒然」指現今局面乃既成事實,今年要改變是無望的。既是「徒然」,還有什麼要「一着先」呢?後兩句是答案:「積薪歷火(該是「厝火」)非無事,識者能知火未燃。」香港人正睡在一堆木柴之上,下面有火,儘管今年仍未烈火焚身,但已危機四伏。

所謂早着先機,是針對全香港人卧榻下的那團火而說的,不僅是告誡從政者民怨未熄,更是提醒廣大市民,真正的危機還在前頭。解籤者若只談政府的危機,沒點出市民的險況,就辜負車公一番好意了。整個「積薪厝火」的意象,呼應「If we burn, you burn with us」的口號,大家忘了?

我的解法對不對,回顧一下就知。2020年大事只有疫症和「國安法」,但去年初坊間大師解「馬稷帶兵」,卻異口同聲說政府換人。當時本欄說,車公是勸大家「量力而為」,並點出諸葛亮「用法」斬「抗命」的馬稷。那時候我當然不知道「國安法」,但大方向沒有錯。

今年車公明言「安中之危」,跟黃大仙說「朱元璋登基」,以及本欄早前提及的「水火既濟」、「初吉終亂」(見1月3日〈2021流年預測〉),若合符契。話已說到這裏,今年你該準備什麼,請自行斟酌,好人一生平安!