今年車公預測香港運程，得第45籤：「下手須教一着先，世情局面苦徒然。積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」後兩句典故，很多人解釋了，來自賈誼〈治安策〉：「夫抱火厝之積薪之下而寢其上，火未及燃，因謂之安。」

然而找得出典故，不代表解得對籤文。例如陳師傅認為車公是批評政府防疫，準備不足；麥大師則說社會積壓民怨「一點就着」。黃絲解籤者論調大抵如此。今年更有親共藍絲湊熱鬧，引經據典，居然解為中央強化對港的全面管治權云云。

我作為中立深深藍，對以上解法都不盡認同。去年我在〈車公的微言大義〉已指出坊間解籤的毛病，是過分「政治化」，忘了籤語描述的主角是全體香港人，不是政府，亦非林鄭。解籤必須中立，再用「奧卡姆剃刀」剖析，越簡約的解讀就越近事實。

「下手須教一着先」，寄語港人要洞悉先機，及早準備。「世情局面苦徒然」指現今局面乃既成事實，今年要改變是無望的。既是「徒然」，還有什麼要「一着先」呢？後兩句是答案：「積薪歷火（該是「厝火」）非無事，識者能知火未燃。」香港人正睡在一堆木柴之上，下面有火，儘管今年仍未烈火焚身，但已危機四伏。

所謂早着先機，是針對全香港人卧榻下的那團火而說的，不僅是告誡從政者民怨未熄，更是提醒廣大市民，真正的危機還在前頭。解籤者若只談政府的危機，沒點出市民的險況，就辜負車公一番好意了。整個「積薪厝火」的意象，呼應「If we burn, you burn with us」的口號，大家忘了？

我的解法對不對，回顧一下就知。2020年大事只有疫症和「國安法」，但去年初坊間大師解「馬稷帶兵」，卻異口同聲說政府換人。當時本欄說，車公是勸大家「量力而為」，並點出諸葛亮「用法」斬「抗命」的馬稷。那時候我當然不知道「國安法」，但大方向沒有錯。

今年車公明言「安中之危」，跟黃大仙說「朱元璋登基」，以及本欄早前提及的「水火既濟」、「初吉終亂」（見1月3日〈2021流年預測〉），若合符契。話已說到這裏，今年你該準備什麼，請自行斟酌，好人一生平安！